الجزائر تشتري قمح طحين في مناقصة والكمية غير معلومة

A + A -

هامبورج (رويترز) - قال تجار أوروبيون يوم الخميس إن الديوان المهني للحبوب الجزائري اشترى كمية غير معلنة من قمح الطحين في مناقصة دولية أُغلقت يوم الأربعاء.

وتشير تقديرات تجارية أولية غير مؤكدة إلى أنه تم شراء ما يتراوح بين نحو 500 ألف طن إلى 550 ألف طن، لكن من المتوقع إعلان مزيد من التفاصيل في وقت لاحق يوم الخميس.

وحددت التقديرات الأولية السعر عند ما بين 223 دولارا و224 دولارا تقريبا للطن شاملا تكلفة الشحن. ومن المتوقع صدور أرقام أكثر تفصيلا لاحقا.

ولا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصاتها وتعتمد تقارير الشراء على تقديرات تجارية.

والقمح مطلوب للشحن على فترتين، وهما من الأول إلى 15 يناير كانون الثاني 2020 ومن 16 إلى 31 من نفس الشهر. وفي حال كان المنشأ من أمريكا الجنوبية، يكون الشحن بين الأول و15 من ديسمبر كانون الأول 2019 و16 إلى 31 منه.