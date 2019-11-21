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مدفوعا بتدهور العلاقات الأميركية الصينية.. الدولار في ارتفاع

21
NOVEMBER
2019
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ارتفع الدولار، الأربعاء، وتراجعت العملات المنكشفة على التجارة بعد تهديد الرئيس الأميركي بتصعيد الحرب التجارية، وإدانة الصين لإجراء من جانب مجلس الشيوخ الأميركي يدعم المحتجين في هونغ كونغ.
 
 
وهبط اليوان الصيني إلى مستوى منخفض جديد في أسبوعين في المعاملات خلال الليل، وذلك بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب برفع رسوم جمركية جديدة على واردات صينية، في حال فشل مفاوضات التجارة الجارية، وفق ما ذكرت "رويترز".
 
وأدانت الصين ما وصفته بــ "التدخل الأميركي" في هونغ كونغ، وقالت إن على واشنطن التوقف عن مثل هذه الممارسات.
 
وبعد أربعة أيام من الانخفاض، صعد الدولار 0.1 في المئة أمام اليورو وسلة عملات.
 
وهبط الدولار الكندي مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ 11 أكتوبر بعد كلمة ألقاها نائب كبير لمحافظ بنك كندا "البنك المركزي"، دعمت التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
 
وتلقت العملات شديدة الانكشاف على التجارة ضربة جراء تدهور العلاقات الأميركية الصينية، حيث تراجع دولارا أستراليا ونيوزيلندا بنسبة 0.4 في المئة مقابل الدولار الأميركي.
 
كذلك هبط سعر الكرونة النرويجية 0.9 في المئة أمام الدولار و0.7 في المئة مقابل اليورو.
 
وطال الهبوط الكرونة السويدية لكن بوتيرة أقل، إذ انخفضت 0.4 في المئة أمام الدولار و0.7 في المئة أمام اليورو.
 
ولم يطرأ تغير يذكر على الطلب على عملات الملاذ الآمن، إذ ارتفع الين الياباني بحوالي 0.1 في المئة مقابل الدولار، واستقر الفرنك السويسري عند حوالي 0.9905.
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