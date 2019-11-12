ماذا جاء في بيان "اتحاد نقابة موظفي المصارف" ؟!

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صدر عن المجلس التنفيذي في اتحاد نقابة موظفي المصارف في لبنان بيان جاء فيه: "اجتمع وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان برئيس جمعية مصارف لبنان في حضور عدد من أعضاء مجلس الادارة، طلب رئيس الاتحاد من جمعية مصارف لبنان ضمان الامن في فروع المصارف كافة حفاظا على سلامة المودعين والمستخدمين. وطلب ايضا إعادة النظر في التدابير الاستثنائية التي اتخذتها أخيرا إدارات المصارف وأدت الى الاحداث التي شهدها القطاع المصرفي الاسبوع الماضي. وأكد وفد الاتحاد أن لا عودة الى العمل والإضراب سيستمر الى حين تحقيق هذين المطلبين .

وأبدى رئيس مجلس أدارة جمعية المصارف والأعضاء كل استعداد للتعاون وإجراء ما يلزم من اتصالات لتوفير أجواء آمنة وطبيعية للعاملين في القطاع المصرفي و استمرار العمل على ايجاد آلية تتبع في هذه الظروف الاستثنائية من شأنها إزالة التشنجات المتزايدة لدى المودعين بهدف تفادي أي صدامات في المصارف بين المستخدمين والمودعين. وأكد الطرفان أن أجهزة الصراف الآلي ستزود باستمرار الأموال النقدية تأمينا لحاجات العملاء، كما أن العاملين في مراكز الـCALL Center سيتستمرون في العمل لتلبية طلبات الزبائن".