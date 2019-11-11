ترامب للبورصات الأمريكية: أنفقوا أموالكم بشكل جيد

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أفاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن أسواق الأسهم الأمريكية سجلت خلال تعاملات أمس أعلى مستوياتها على الإطلاق، متمنيا أن يتم إنفاق الأموال التي تم كسبها بشكل جيد.

وقال في تغريدة نشرها على صفحته في تويتر: "سجلت أسواق الأسهم بالأمس أعلى مستوى في التاريخ. أنتم محظوظون لأنني رئيسكم (أمزح فقط).. أنفقوا أموالكم بشكل جيد".

وكان مؤشر "داو جونز" الصناعي قد صعد أمس بنسبة 0.11% إلى 27492.63 نقطة، مسجلا أعلى مستوى في تاريخه.

كما سجل مؤشر "ناسداك" مستويات تاريخية، إذ ارتفع إلى 8434.68 نقطة. أما مؤشر "ستاندرد آند بورز" فقد حافظ على المستويات التاريخية التي سجلها الاثنين رغم تراجعه بنحو طفيف أمس، وبلغ 3074.62 نقطة.

وجاء ارتفاع المؤشرات الأمريكية مدفوعا بالتفاؤل إزاء احتمالات حسم الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين، والأرباح القوية للشركات، والنمو المستمر للوظائف في الولايات المتحدة.