نفاد المحروقات في 60 بالمئة من محطات الوقود.. الكمية "تكفي ليومين فقط"!

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كشفت الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان، السبت، عن نفاد الوقود في 60 بالمئة من المحطات بالبلاد.

وقال ممثل الشركات، فادي أبو شقرا، للأناضول، "إن 40 في المئة فقط من محطات الوقود تستمر بالبيع".

وأشار إلى "إقفال بعض المحطات مساء الجمعة، في عدد من مناطق البلاد".

وشدد أبو شقرا على أن الكمية الموجودة في الأسواق تكفي ليومين فقط، خصوصا أن لبنان أمام عطلة نهاية الأسبوع.

واعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في أن "الشركات لن تتمكن من استيراد كميات جديدة، بسبب رفض المصارف فتح اعتمادات بالدولار، وفق الآلية التي اتُفق عليها مع مصرف لبنان المركزي".





ريا شرتوني / بيروت / الأناضول