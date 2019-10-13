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واصلَ مراقبو مديريّة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة جولاتهم، في نهاية هذا الأسبوع، على الافران والمخابز في مختلف المناطق اللبنانية، للتأكد من التزام اصحابها بالقوانين لجهة سعر ربطة الخبز العربي ووزنها والتقيد بشروط السلامة الغذائية.

وقد تمَّت خلال يومَي السبت والأحد، زيارة١٣٨ فرناً وسطَّرَت ١٣ محضر ضبط بحقّ مخالفين تلاعبوا بأوزان الخبز، سوف تُحال أمام القضاء المختصّ.

إن وزارة الاقتصاد والتجارة إذ تؤكِّد التزامها بتطبيق القانون، تتعَهَّد بالذهاب حتى النهاية في الدفاع عن لقمة عيش الناس، ومنع الاحتِكار تحت اي غطاء أو مسمّى. وإن مراقبيها الذين يتفانون في تأدية مهامهم، حتّى في خارج دوام العمل الرسمي، سيواصِلون ضبط المخالفات.

وإنَّ القانون والأخلاق هما الفَيصل بيننا وبين الجميع.