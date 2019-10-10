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الخوري في الغداء السنوي لنقابة موظفي كازينو لبنان : للاسراع في بت تجديد الامتياز وعدم التفريع

10
OCTOBER
2019
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أحيت نقابة موظفي وعمال شركة "كازينو لبنان"، حفل غدائها السنوي في مطعم منارة الخليج - المعاملتين، برعاية وحضور رئيس مجلس ادارة الشركة ومديره العام رولان الخوري، وعدد من اعضاء مجلس الادارة وممثلي الهيئات الرسمية والاحزاب السياسية ، تخلله تكريم زملاء سابقين احيلوا الى التقاعد لبلوغهم السن القانونية عامي 2018-2019.

افتتح اللقاء بالنشيد الوطني، تلته كلمة لرئيس النقابة النقيب كرم كرم حيث رحب بالجميع شاكرا حضورهم . وتناول دور النقابة معددا "القضايا والمستجدات التي واجهتها خلال هذه الفترة، خصوصا في الفترة الاخيرة، شارحا الوسائل والأساليب التي اعتمدتها النقابة لحل هذه المشاكل" .

وشدد على "مبدأ التعاون بين النقابة والادارة لتخطي هذه الظروف والايام العصيبة مطالبا "الادارة بملء المراكز الشاغرة في هيكلية المؤسسة من خلال تثبيت الزملاء المؤهلين الذين يشغلون مراكزهم بالوكالة، وعدم الاستعانة باشخاص من الخارج، لأن موظيفينا يتمتعون بخبره كبيرة، وارادة قوية، للنهوض بالمؤسسة والسعي لاستمراريتها".

ختم النقيب كرم كلامه "بالتشديد على وحدة العمال والتفافهم حول النقابة موجزا "قوتنا في وحدتنا ".

الخوري
وتناول رئيس مجلس الادارة مدير عام شركة كازينو لبنان رولان الخوري في كلمته الوضع العام للمؤسسة والمشاريع المستقبلية مثل casino bet / online
وصالة ال bingo وصالة السفراء .

اما في موضوع تجديد الامتياز فقد طالب المعنيين بالدولة اللبنانية "الأسراع في بت هذا التجديد مشددا على "ضرورة وجود كازينو واحد لا غير، وعدم التفريع، او اعطاء رخص لكازينوهات اخرى، لان هذا المرفق هو الوحيد الذي دفع كل ضرائبه واعطى الدولة مستحقاتها" .

وفي الختام، دعا خوري الموظفين للتعاون مع الادارة بالمشاريع المستقبلية للحفاظ المؤسسة وديمومتها".

ثم دعا عريف الاحتفال المسؤول الاعلامي في النقابة طوني رزق الله المحتفى بهم لتسلم الدروع التذكارية، معددا مزايا كل فرد ودوره في الشركة، شاكرا لهم الجهود التي بذلوها خلال خدمتهم".

اختتم الاحتفال، بقطع قالب الحلوى للمناسبة.

وطنية
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