هل ستعيق أختام إسرائيل وإيران دخول الأجانب إلى السعودية؟

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تعتبر الأختام على جوازات السفر للكثيرين من السياح تذكارات يحتفظون بها، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تسبب لهم هذه الأختام المتاعب، بل قد تعني منعهم من دخول هذا البلد أو ذاك.

فبعد أن أطلقت السعودية الأسبوع الماضي نظام التأشيرة السياحية لأول مرة لمواطني 49 دولة بينها روسيا والصين والولايات المتحدة، يطرح السؤال نفسه: هل يمكن للسائح من هذه الدول دخول السعودية في حال تضمن جواز سفره أختام دخول إسرائيل أو إيران؟

السفير السعودي لدى روسيا رائد بن خالد قرملي، أكد خلال مؤتمر صحفي عقد الاثنين في موسكو بشأن نظام التأشيرة الجديدة، أن وجود أختام من هذا النوع لن تحرم السائح من هذه الدول من الحصول على الفيزا السعودية.

وأضاف، أن النظام الجديد يتضمن حصول السائح على الفيزا إلكترونيا أو في منافذ دخول السعودية دون الضرورة لزيارة مسبقة للقنصلية السعودية.

وشدد السفير السعودي على عدم وجود قيود تمنع السياح من الدول المشمولة من دخول السعودية، وقال: "لا توجد قيود على الدول التي سبق الشخص أن زارها أن تمنعه من زيارة المملكة".

واعتبارا من السبت الماضي فتحت السعودية أبوابها أمام مواطني 49 دولة لزيارتها بهدف السياحة، في خطوة تهدف لتنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط.