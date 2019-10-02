living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أعلى مبنى في أفريقيا على وشك الافتتاح

2
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد نحو 4 سنوات من العمل المتواصل والشاق، تستعد جنوب أفريقيا في وقت لاحق من العام الجاري، لافتتاح برج "ليوناردو"، المبنى الأعلى في القارة، الذي صممته مجموعة من النساء.
 
ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن برج ليوناردو الجديد بمدينة جوهانسبورغ، يتكون من 55 طابقا، ويبلغ ارتفاعه 227 مترا، ليصبح أعلى مبنى في القارة الأفريقيا.
 
وستشمل البناية التي بدأ العمل بها في نوفمبر 2015، مزيجا من المكاتب والشقق السكنية والفندقية، واستخدمت في بنائه لوائح شديدة الصلابة من نوع ديكتون.
 
وقادت 9 نساء من أصل 11 شخصا فريق التصميم الرئيسي للمبنى، وهو رقم غير مألوف لهذا البلد، حيث لا تتعدى نسبة المعماريات في جنوب أفريقيا الـ21 بالمئة.
 
وتحدثت مليكة واليلي، البالغة من العمر 27 عاما، وهي المعمارية التي أشرفت على بناء الموقع منذ نوفمبر 2017، عن الصعوبات التي واجهتها، قائلة: "على وجه التحديد كونك أنثى، صغيرة في السن، وذات بشرة سمراء، هناك الكثير من التحديات التي تواجهها حولك".
 
وأضافت: "أعتقد أن هناك تصورا مسبقا خاطئا أن النساء لا يستطعن أن يكن في هذا النوع من بيئة العمل".
 
لكن الرئيس التنفيذي لشركة "كو آرك" الدولية للهندسة المعمارية باتريك مكينريني، قال إن هناك مباني أخرى يتم بناؤها، ستتفوق على بناية ليونادو، مثل برج محمد السادس في الرباط، وبرج "بينكل" في العاصمة الكينية نيروبي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout