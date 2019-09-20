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الدولار يتخلى عن مكاسبه والاسترليني عند أعلى مستوى في شهرين

20
SEPTEMBER
2019
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سنغافورة (رويترز) - انخفض الدولار يوم الجمعة بعد أن أحجم البنكان المركزيان في سويسرا والمملكة المتحدة عن الاقتداء بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة، وانحسر الإقبال على المخاطرة بفعل الحذر بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
 
وبلغ الجنيه الاسترليني أعلى مستوى في شهرين مقابل العملة الأمريكية عند 1.2566 دولار، بعد أن قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه يعتقد أن بروكسل قد تتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشان مغادرتها للاتحاد الأوروبي.
 
وأبقى البنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا وبنك اليابان على سياستهم النقدية دون تغيير يوم الخميس. وارتفعت عملات الدول الثلاث، مع صعود الين الياباني والفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمئة لكل منهما، بدعم من الإقبال على شراء عملات الملاذ الآمن.
 
وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قرب أدنى مستوى في أسبوعين عقب سلسلة من البيانات الضعيفة الصادرة يوم الخميس، وخصوصا ارتفاع في البطالة في أستراليا حفز المستثمرين على أن يسارعوا لوضع خفض جديد في أسعار الفائدة في أكتوبر تشرين الأول في الحسبان.
 
ويوم الخميس، ارتفع الدولار الأسترالي إلى نحو 0.6799 دولار أمريكي قرب أدنى مستوياته منذ الرابع من سبتمبر أيلول. وبلغ الدولار النيوزيلندي 0.6285 دولار أمريكي وهو أضعف مستوياته منذ الثالث من سبتمبر أيلول.
 
ويتجه الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لهما في شهر تقريبا بعد أن تخليا عن مكاسب تزيد عن واحد بالمئة.
 
وتراجع الدولار مقابل الين، ليبلغ 107.85 ين للدولار، وهبط مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9910 للدولار. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 92.223.
 
وارتفع اليوان الصيني إلى 7.0843 للدولار بعد خفض لأسعار الفائدة القياسية في الصين.
Reuters
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