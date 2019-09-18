رئيس "دويتشه بنك" يقترض من سائقه

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وجد كريستيان سيفينج الرئيس التنفيذي لـ"دويتشه بنك"، أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا، نفسه في موقف مالي محرج إلى حد أنه اضطر إلى الاقتراض من سائقه الخاص.

وأقر المصرفي المرموق بالأمر، وقال إنه اضطر لاقتراض مبلغ مالي من سائقه لفترة قصيرة بعدما اكتشف أنه لا يملك سيولة كافية لقضاء بعض الأمور أثناء مشاركته مؤخرا في فعاليات بمدينة دوسلدورف الألمانية.

وأوضح أنه اقترض من السائق لأنه لم يكن لديه أموال كاش في لحظة معينة، مشيرا إلى أن هذا الدين كان قصير الأجل للغاية.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ"دويتشه بنك" عن الحادثة عندما كان يتحدث عن عاداته المالية، وأشار إلى أنه كثيرا لا يحمل النقود، لافتا إلى أن أفراد أسرته يؤدون حوالي 95% من تعاملاتهم المالية والتجارية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.