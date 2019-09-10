living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عقد نفطي يربط روسيا والعراق لأكثر من 3 عقود

10
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أبرمت بغداد مؤخرا عقدا بالأحرف الأولى مع شركة روسية لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط في حقول طاقة تقع في محافظة الأنبار، وتبلغ مدة العقد 34 عاما، وفقا لما نشرته وزارة النفط العراقية.
 
وقال البيان إن العقد الذي وقع مع شركة "ستروي ترانس غاز أويل" الروسية، يتضمن استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة رقم 17 في محافظة الأنبار غرب العراق.
 
وقال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، إن الدراسات والمعلومات الأولية تشير إلى وجود مخزون نفطي يتراوح بين 2-4 مليارات برميل نفط مكافئ ويشكل الغاز 60% - 70% من الاحتياطيات.
 
وأكد الغضبان على أهمية هذا المشروع في تعزيز النشاط النفطي والغازي في هذه المحافظة، ما يسهم في تعزيز الواقع الاقتصادي والتنموي وتوفير فرص العمل، فضلا عن دعم القطاع الخاص المحلي من خلال العقود الثانوية.
 
من جهته، قال المتحدث باسم الوزارة العراقية، عاصم جهاد، إن العقد المبرم مع الشركة، يشمل عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج على مساحة 12 ألف كم مربع.
 
وأضاف أن مدة العقد 34 عاما، منها 9 أعوام لمرحلة الاستكشاف و25 عاما لمراحل التطوير والإنتاج، وفي حالة تقليص مدة الاستكشاف، يضاف ذلك إلى سنوات التطوير والإنتاج.
 
فيما أكد ممثل الشركة الروسية حرص شركته على تعزيز وزيادة حجم التعاون في مجال النفط مع العراق، مشددا على أن هذا العقد سيسهم في تحقيق الهدف، وأن شركته ستعمل على تطوير هذه الرقعة الاستكشافية، وبما يحقق الأهداف المشتركة لكلا الجانبين.
 
و"ستروي ترانس غاز أويل" ليست الشركة الروسية الوحيدة التي تتعاون مع العراق في مجال النفط والغاز، حيث تقوم شركتا "غازبروم نفط" و"لوك أويل" بتطوير حقول في العراق، منها "غرب القرنة 2"، الذي يعد من أكبر الحقول النفطية في العالم، حيث يبلغ احتياطيه المؤكد نحو 14 مليار برميل.
 
ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، ويبلغ متوسط إنتاج النفط في هذا البلد، الذي يحتاج لتطوير بنيته التحتية، نحو 4.7 مليون برميل من الخام يوميا.
 
يشار إلى أن موسكو وبغداد تحتفلان اليوم بمرور 75 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout