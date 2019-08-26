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أسواق عالمية تتراجع والمستثمرون يلوذون بالذهب

26
AUGUST
2019
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تراجعت أسواق أوروبية وآسيوية خلال تعاملات الاثنين مع فرار المستثمرين من الأصول العالية المخاطر بعد تبادل جديد للضربات التجارية "الترجيحية" بين الولايات المتحدة والصين.
 
ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة على جولة جديدة من الرسوم الصينية بفرضه رسوما إضافية نسبتها 5% على سلع صينية مستهدفة بقيمة نحو 550 مليار دولار، وجاء ذلك بعد ساعات من كشف الصين النقاب عن فرض تعريفات على منتجات أمريكية تبلغ قيمتها 75 مليار دولار كإجراء انتقامي.
 
وفي أوروبا انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.51%، بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، وكانت أحجام التداول ضعيفة بسبب عطلة في بريطانيا.
 
الأسهم الآسيوية داخل المنطقة الحمراء
 
ونتيجة ذلك جرى تداول الأسهم الآسيوية في المنطقة الحمراء، وفقدت الأسهم اليابانية اليوم أكثر من 2% وقادت الأسهم المرتبطة بالصين الانخفاض، حيث تراجع المؤشر "نيكي" القياسي بنسبة 2.6%، مسجلا أدنى مستوى في 3 أسابيع.
 
فيما تراجع مؤشر هونغ كونغ بأكثر من 3%، كذلك هبط مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 1.4%، مع احتدام المواجهة التجارية.
 
 
كذلك تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في نحو 11 عاما، وانخفضت العملة الصينية بنحو 0.8%، ليكون عند أدنى مستوى منذ فبراير 2008.
 
وفي أسواق النفط تراجعت أسعار الذهب الأسود لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين، ونزل خام "برنت" بنسبة 0.9% إلى 58.80 دولار للبرميل، فيما انخفض الخام الأمريكي بنسبة 1.1% إلى 53.58 دولار للبرميل.
 
الذهب عند أعلى مستوى في 6 سنوات
 
ومع تبادل الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى جديد هو الأعلى في أكثر من ست سنوات مع تضرر الأسهم العالمية حيث عزز ذلك الطلب على الأصول الآمنة.
 
وقفز الذهب في المعاملات الفورية إلى 1554.56 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل نيسان 2013، في حين زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.9% إلى 1551.80 دولار للأونصة.
 
وقال مادهافي ميهتا المحلل لدى شركة "كوتاك" للأوراق المالية المحدودة، إنه "مع وجود علامات على اضطرابات اقتصادية نشهد تحولا نحو أصول الملاذات الآمنة مثل الذهب، حيث يرتبط الذهب وسوق الأسهم عموما بالمنحنى السلبي، فمع تزايد عدم اليقين بشأن الأسهم العالمية، زاد الإقبال على الذهب".
روسيا اليوم
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