بيان توضيحي من شركة OMT !

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عطفاً على ما يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول سعر صرف الليرة اللبنانية في شركة OMT، يهمّ الشركة أن توضح ما يلي:

1- تقدّم OMT خدمات تحويل الأموال وتحصيل المستحقّات للقطاعين العام والخاص.

2- يحدّد برنامج OMT العملة التي يقبضها وكيل OMT بحسب طبيعة الخدمة:

 تحويل الأموال من لبنان إلى الخارج عبر ويسترن يونيون بالدولار الأميركي فقط

 الخدمات الحكومية بالليرة اللبنانية فقط

 تسديد الدفعات لصالح القطاع الخاص إما بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي بحسب الاتفاقية

وتؤكّد شركة OMT أنها لا تقوم بأي عملية صرافة من أي نوع كان.