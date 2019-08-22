بيان توضيحي من شركة OMT !

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عطفاً على ما يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول سعر صرف الليرة اللبنانية في شركة OMT، يهمّ الشركة أن توضح ما يلي:
1- تقدّم OMT خدمات تحويل الأموال وتحصيل المستحقّات للقطاعين العام والخاص.
2- يحدّد برنامج OMT العملة التي يقبضها وكيل OMT بحسب طبيعة الخدمة:
تحويل الأموال من لبنان إلى الخارج عبر ويسترن يونيون بالدولار الأميركي فقط
الخدمات الحكومية بالليرة اللبنانية فقط
تسديد الدفعات لصالح القطاع الخاص إما بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي بحسب الاتفاقية
وتؤكّد شركة OMT أنها لا تقوم بأي عملية صرافة من أي نوع كان.