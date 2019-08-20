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أكثر الدول في العالم مديونية لروسيا

20
AUGUST
2019
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نشرت وسائل إعلام روسية قائمة بالدول المدينة لروسيا شملت دولتين عربيتين، وأظهر التقرير أن الدول الأكثر مديونية لروسيا هي بيلاروس وأوكرانيا وفنزويلا.
 
وأعدت صحيفة RBC الروسية تقريرا استند لعدة مصادر حول الدول المدينة لروسيا، ووفقا لها فإن 17 دولة في العالم مدينة لموسكو بـ26.7 مليار دولار.
 
وتصدرت بيلاروس اللائحة بديون لروسيا بقيمة 7.6 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية أوكرانيا بـ3.7 مليار، ففنزويلا بـ3.5 مليار.
 
وشملت اللائحة دولتين عربيتين هما اليمن العراق، ولم يتضمن القروض الخارجية التي منحتها روسيا لبناء محطات كهرذرية في العالم.
 
واللافت في التقرير غياب دول عربية مثل سوريا والجزائر، حيث كانت روسيا نهاية العام الماضي قد أعلنت عن شطب ديون لمجموعة من الدول بينها 3 دول عربية هي العراق والجزائر وسوريا.
 
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "كومسمولسكيا برافدا" في ديسمبر الماضي، فقد شطبت موسكو للعراق ديونا بقيمة 21.5 مليار دولار، ولسوريا 9.8 مليار، وللجزائر 4.7 مليار دولار، مقابل إبرام صفقات في مجالات عدة مثل البناء والنفط والغاز.
 
وفي ما يلي، إنفوغرافيك بالدول التي شطبت روسيا ديونها:
روسيا اليوم
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