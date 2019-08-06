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HUAWEI P30 Pro: الإصدار 128 جيجابايت متوفر الآن

6
AUGUST
2019
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متابعة للنجاح والرواج الكبير لسلسلة هواتف HUAWEI P30 بين المستخدمين، والإقبال الواسع على أحدث الهواتف الذكية التي أصدرتها هواوي من هذه السلسلة: HUAWEI P30 Pro، أطلقت هواوي هذا الهاتف بإصدار جديد أضافت إليه سعة ذاكرة 128 جيجابايت، وبهذا يتوفر للعملاء خيارات أوسع من هذه السلسلة المتفوقة. يتمتع الإصدار الأحدث بمجموعة شاملة من المزايا القوية ضمن هيكل أنيق بلون كريستالي لامع ليكون الهاتف الذكي الذي طالما كنت تبحث عنه.
 
يمنح الإصدار 128 جيجابايت من الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro المستخدمين الحجم الكافي من سعة الذاكرة لحفظ الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات والألعاب وغير ذلك، ما يمكنهم من التقاط ما يشاؤون من الصور والفيديو خلال عطلاتهم وأوقاتهم المرحة فضلًا عن تنزيل العديد من التطبيقات أو الألعاب كما يحلو لهم.
 
وما دمنا نتحدث عن التقاط الصور والفيديو، فإن قدرات الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro تقول كلمتها بقوة في هذا المجال، فهو معروف بكاميرته الرباعية القوية من لايكا، التي حصلت على إطراء المستخدمين والمتخصصين على حد سواء، حتى أن الجهاز فاز بجائزة «أفضل هاتف ذكي للتصوير» من جوائز تيبا وورلد 2019. وتتكون كاميرته الرباعية من كاميرا رئيسة بدقة 40 ميجابكسل مع مستشعر سوبر سبكتروم من هواوي، وكاميرا بدقة 20 ميجابكسل ذات زاوية تصوير عريضة جدًا، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل لتصوير المشاهد البعيدة بالاعتماد على تقنية التقريب سوبر زوم، وكاميرا تي أو إف من هواوي لالتقاط معلومات عمق الصورة.
 
وبفضل القوة العتادية العالية التي يتمتع بها هذا الجهاز بإمكان مستخدمه التقاط الصور ومقاطع الفيديو بجودة مذهلة حتى في الأجواء منخفضة الإضاءة، بالإضافة إلى تقريب المشاهد حتى 50 مرة رقمياً وابداع صور جميلة بتأثيرات بوكيه غنية، وتسجيل مقاطع الفيديو بأسلوب غير مسبوق بالاستفادة من وضع تصوير الفيديو بزاويتي تصوير مختلفتين في آن.
 
وتلقى الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro كذلك نصيبًا وافرًا من الجوائز التقديرية والمديح عن قوة عتاده وأدائه المتفوق، ويعود الفضل في ذلك إلى قدرات معالجه المتقدم «كيرين 980» الذي يتربع اليوم على عرش السرعة بين رقاقات معالجات هواوي بأدائه القوي وكفاءته العالية. ويزيد ذلك قوة على قوة اعتماد الجهاز على تقنية المعالج الرسومي توربو 3.0 التي تسرع توليد الرسوميات المتحركة، ويضاف إلى ذلك اعتماد الهاتف على ذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت ما يمكنه من العمل بسلاسة فائقة.
 
من ناحية طاقة البطارية، يتمتع الهاتف HUAWEI P30 Pro ببطارية قوية تبلغ قدرتها 4200 مللي أمبير ساعي، ويدعمها الشاحن السريع سوبر تشارج من هواوي باستطاعة 40 واطًا، فهو قادر على شحنها بنسبة 70% من طاقتها القصوى خلال 30 دقيقة فقط، ومن أهم المزايا الأخرى المفضلة لدى المستخدمين في هذا الجانب من الهاتف، إمكانية شحن بطاريته لاسلكياً بشاحن سوبر تشارج اللاسلكي باستطاعة 15 واط، وكذلك قدرته على الشحن اللاسلكي العكسي للأجهزة الأخرى التي تدعم هذه التقنية.
 
أقل ما يقال عن هذا الهاتف أنه يذهل الأعين ويفتح الأفواه، بلونه الكريستالي اللامع وقدرته على مقاومة الغبار والماء وفق المعيار IP68، وشاشته المنحنية بمقاس 6.47 بوصة من نوع أوليد التي تدعم العرض الكامل للصورة. أما تصميم الجهاز المستوحى من جمال بحيرات الملح المسطحة ولونه الكريستالي اللامع فيلتقط روعة سمائها بأطيافه المتعددة ليمنح المستخدمين شعورًا يجمع بين الراحة والهدوء.
 
لكن الشكل الجميل والتصميم الأنيق ليس كل ما تقدمه شاشة الهاتف المذهلة، بل تخفي تحت سطحها مزايا مبتكرة، منها قارئ بصمة الإصبع الذي يتيح للمستخدم فتح قفل هاتفه سريعاً بوضع إصبعه على الشاشة مباشرة، ومنها أيضًا تقنية الشاشة السمعية من هواوي التي تنقل صوت المكالمات بوضوح تام وتلغي الحاجة إلى سماعة الأذن.
 
يعد إطلاق الإصدار الجديد نموذجاً جديداً عن مواصلة هواوي جهودها في تقديم مزيد من المنافع لعملائها. فإن كنت تبحث عن هاتف مزود بكاميرا مذهلة وعتاد قوي وسعة ذاكرة وافرة في هيكل رائع وتصميم أنيق، فستجد في الإصدار HUAWEI P30 Pro 128GB غايتك المثلى دون أي بديل. يبلغ سعر هذا الإصدار للمستهلك 809 دولار أميركي، ما يجعله في نطاق ميزانية معظم المستخدمين ويمكن الجميع من الحصول على أقوى نسخة من Huawei P30 Pro.
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