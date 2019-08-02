وزير فرنسي: تهديد ترامب بفرض ضرائب على النبيذ الفرنسي غبي تماما

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وصف وزير الزراعة الفرنسي تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ضرائب على النبيذ الفرنسي بأنه "غبي تماما" و"سخيف".

وهدد ترامب الأسبوع الماضي بفرض ضرائب على النبيذ الفرنسي، ردا على عزم فرنسا فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات مثل غوغل وفيسبوك وأمازون.

وقال ترامب أيضا إن الولايات المتحدة تنتج نبيذا أفضل من النبيذ الفرنسي.

وفي تصريحات على التلفزيون الفرنسي قال الوزير ديدييه غويووم إن منطق الرئيس الأمريكي "غبي تماما".

وقال غويووم لقناة بي إف إم التلفزيونية "من السخف، فيما يتعلق في النقاش السياسي والاقتصادي، القول إنكم إذا فرضتم ضرائب على غوغل وأمازون وفيسبوك وأبل، سافرض ضرائب على النبيذ. إنه غباء تام".

ترامب يصف ماكرون "بالحماقة" ويهدد بفرض تعريفات جمركية على صادرات فرنسية

وأضاف "هذه هي المرة الثالثة خلال عام واحد التي يهدد فيها الرئيس الأمريكي بفرض ضرائب. لنرى ما إذا كان سينفذ ذلك حقا".

وقال "النبيذ الأمريكي ليس أفضل من النبيذ الفرنسي".

وفي الأسبوع الماضي اتهم ترامب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بـ "الحماقة" بعد أن أصبحت فرنسا أول دولة ذات اقتصاد هام تفرض ضرائب على الشركات الكبرى.

وتقول السلطات الفرنسية إن الشركات تدفع ضرائب ضئيلة للغاية أو لا تدفع ضرائب على الإطلاق في الدول التي لا يوجد فيها مقر لها، ولكن ترامب يقول إن الضريبة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بصورة غير عادلة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "فرنسا فرضت ضريبة على شركاتنا التكنولوجية الأمريكية العظيمة. إذا فرضت اي جهة ضرائب على هذه الشركات، يجب أن يكون ذلك في بلدهم الأصلي".

وأضاف "سنعلن إجراءا هاما ردا على حماقة ماكرون قريبا. طالما قلت إن النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي".

وقال الرئيس الأمريكي، الذي لا يشرب الكحوليات على الإطلاق، يفضل شكل النبيذ الأمريكي.