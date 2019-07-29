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فرنسا تدرس الانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط

29
JULY
2019
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أفادت مصادر مصرية بأن فرنسا تدرس فكرة الانضمام إلى منتدى غاز شرق الأوسط، الذي مقره العاصمة المصرية، القاهرة.
 
وذكرت صحيفة "الغاز والنفط" المصرية إن المنتدى وجه دعوة للسفير الفرنسي لدى مصر، ستيفان روماتيه، لحضور الاجتماع الثاني للمنتدى.
 
ونقلت عن روماتيه قوله إن هناك محادثات جارية حاليا بشأن انضمام باريس إلى المنتدى.
 
وأشار إلى مفاوضات تجريها بلاده مع مصر وبلدان أخرى في شرق المتوسط من أجل استيراد الغاز.
 
وكان أعلن عن تشكيل منتدى الغاز في يناير الماضي ب مصر، ويضم 7 دول، هي بالإضافة إلى مصر: إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن وقبرص واليونان وإيطاليا.
 
ويشكل إعلان المنتدى فرصة للدول المتوسطية لتحقيق تعاون أكبر يعود عليها بالنفع، خصوصا مع وجود احتياطات كبيرة من الغاز في هذا الإقليم، التي تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
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