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رئيس وزراء قطر السابق يستعد لبيع فنادق فاخرة في لندن وباريس

26
JULY
2019
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أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم يدرس إمكانية بيع فنادق فاخرة في لندن وباريس تقدر قيمتها بنحو 869 مليون دولار.
 
ونقلت الوكالة اليوم الخميس عن شخصين مطلعين على الموضوع تأكيدهما أن شركة Eastdil المختصة بالشؤون العقارية، ومقرها في الولايات المتحدة، استؤجرت لتقديم الخدمات الاستشارية بشأن إمكانية بيع فندق Hyatt Regency Paris Etoile التابع لشبكة تعد على صلة برئيس الوزراء القطري السابق، وتقدر قيمته بنحو 500 مليون يورو (557 مليار دولار).
 
ويعد هذا الفندق من أعلى المباني وسط باريس ويضم ألف غرفة تقريبا.
 
كما أكد شخصان مطلعان آخران للوكالة أن شركة JLL المختصة بتقديم الخدمات في مجال العقارات، ومقرها في الولايات المتحدة أيضا، استؤجرت لتقييم إمكانية شراء فندقي Sanderson وSt Martins في لندن تابعين لشركة أخرى خاضعة لنفوذ بن جاسم، وتقدر قيمتهما الإجمالية بـ250 مليون جنيه استرليني (312 مليون دولار).
 
وأكدت مصادر للوكالة أن JLL لجأت إلى بعض المستثمرين بشأن إمكانية بيع الفندقين في العاصمة البريطانية، لكن من غير الواضح بعد ما إذا كانت الصفقة ستبرم.
 
وجاءت هذه الأنباء بعد أقل من شهر على إفادة صحيفة "تايمز" البريطانية بأن رئيس وزراء قطر السابق يستعد لاقتناء 25% من الإمبراطورية التجارية لرجل الأعمال البريطاني ريتشارد كارينغ.
 
المصدر: بلومبرغ
Bloomberg
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