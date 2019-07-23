نصائح مفيدة تساعدك في طلب زيادة الراتب من مديرك

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كم تساوي؟ أو بالأحرى، هل تمثل إجابة هذا السؤال المبلغ الذي يدفعه رب العمل في حسابك المصرفي؟

إذا كان الجواب بالنفي، فأنت بحاجة إلى طلب زيادة الراتب، الأمر الذي يعني ضرورة التفاوض مع الشخص الذي يدفع لك راتبك، وهو شيء يبعث الرهبة لدى كثيرين بدون مبرر.

وتقول بيب جاميسون، من مؤسسة موقع "ذا دوتس" للشبكات المهنية : "لم يُطلق النار على أحد طلب زيادة الراتب. بل على العكس يدل طلب الحصول على مزيد من المال على طموح الشخص، كما يظهر الرغبة في البقاء مع الشركة".

ولكن هناك طرقا جيدة لطلب زيادة الراتب وأخرى سيئة، وإليك بعض الأشياء التي يجب عليك تجنبها عندما يتعلق الأمر بطلب راتب أكبر.

ينبغي: إجراء بحث مناسب

استعن بموقع لمقارنة الرواتب أو تحدث إلى وكالة توظيف أو قسم الموارد البشرية لمعرفة نوع الأجر الذي يجب أن تتقاضاه من وظيفتك.

تحتاج إلى دليل قوي يدعم فكرة زيادة راتبك، مثل تحقيق أهداف المبيعات المرجوة والعقود الموقعة والأهداف المستوفاة. وعليك أن تتذكر أنه من المثير للدهشة أن يكون الشخص الذي يحدد قيمة راتبك، وخاصة في مؤسسة كبيرة، قليل المعرفة بما تفعله.

وتقول دولسي شيبرد سوانستون، مؤسسة شركة تدريب على الأعمال ومؤلفة كتاب "إنه ليس علم صواريخ" إن "نوع الصفات التي تحتاج إليها للحصول على زيادة الراتب، هي نفس نوع الصفات التي تحتاج إليها لتكون موظفا جيدا".

تجنب: عشوائية طلب زيادة الراتب

كانت تيسا فيسون تعمل في هيئة التأمين الصحي البريطانية لمدة ستة أشهر عندما قررت طلب زيادة في الراتب.

وتقول : "عندما طُرح عليّ السؤال الحتمي (لماذا نعطيك زيادة في راتبك؟) تجمدت مكاني".

وتضيف : "أي لقاء مع الإدارة كفيل بأن يجعلك متوترا وتفقد القدرة على الكلام. لقد جعلني السؤال أشعر بأنني ساذجة بشكل لا يصدق، وطُلب مني التفكير في الأسباب التي تدفعني لطلب الزيادة ومعاودة المحاولة".

وتصر جاميسون على أنه يجب على الموظفين أن ينظروا إلى الراتب باعتباره عقدا تجاريا وليس عرفانا، ويجب التفاوض عليه بجدية.

لذا لا ينبغي الجدال بشأن حاجتك إلى المال لدفع إيجار أو شراء حقائب ماركة "برادا" على أساس شهري.

بيد أن لو غودمان، مدير التسويق في موقع "مونستر" للتوظيف في بريطانيا وأيرلندا واتحاد دول بنلوكس، وهو اتحاد اقتصادي يضم بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، يحذر قائلا : "من المفيد دائما أن تكون الشركة متعاطفة مع حياتك الشخصية، لأنهم إن فقدوا موظفا، فإن الموارد اللازمة لإيجاد وتوظيف وتدريب شخص جديد يمكن أن تكون كبيرة".

ويضيف : "لكن في النهاية، يجب أن يعكس الراتب أداء شخص ما وأداء الشركة نفسها".

ينبغي: اختيار الوقت المناسب

اختر لحظة يكون الجميع في حالة مزاجية جيدة، بعد تحقيق (نجاح) في مشروع. حدد متى تخطط شركتك لميزانيتها، لتتأكد من أنك لا تطلب المستحيل.

وتقول شبرد : "كن ذكيا. وتحدث مع رئيسك في العمل قبل ثلاثة إلى أربعة أشهر من مراجعة الرواتب".

تجنب: سرعة طلب زيادة الراتب

إن كانت آخر زيادة في راتبك العام الماضي أو كنت جديدا في الوظيفة، فيتعين عليك تحديد بعض الأسباب الجيدة التي تدعم طلبك لراتب جديد في أقرب وقت.

وتقول شارلوت غرين، مدربة تطوير شخصية : "يبدأ عدد كبير جدا من الأشخاص وظيفة جديدة ويريدون بعد ذلك زيادة الراتب. يحيرني هذا الأمر لأن الوظيفة قد قُبلت بعرض. ويعتمد زيادة الراتب على الولاء والوقت. وسوف يثمر العمل الجاد عن مكافآت مالية".

ينبغي : التأكد من أنك على درجة الراتب الصحيح

تحدد الشركات هياكل أجورها بناء على مجموعات، الأمر الذي يقلل الحاجة إلى إجراء مفاوضات فردية.

وتقول سوانستون : "من المفيد للغاية لأرباب العمل أن يكون لديهم هيكل أجور. فإذا لم تفعل ذلك وبدأت دفع أجور مختلفة لأشخاص مختلفين يؤدون نفس الوظيفة، فسوف تواجه مشكلات مزعجة بسرعة كبيرة".

تجنب: طلب شيء خارج درجة راتبك

تقول سوانستون: "ساذج أنت إن طلبت المزيد، ومع ذلك، لا يزال بوسعك أن تكون فضوليا بشأن درجة راتبك. قد يكون هناك خطأ، أو قد يوجد سبب وجيه يجعلك في مستوى مختلف عن المستوى الذي أنت فيه".

بيد أن غودمان تقول إنه على الرغم من أن مجموعات الرواتب المحددة لدى الشركة قد تحد من المبلغ الذي يمكنك طلبه، إلا أنها تتمتع بمزايا : "لا يزال يوجد نطاق واسع من الحركة داخل مجموعة الراتب المحددة، فهي مفيدة بالفعل لأنها تتيح إطارا للمفاوضات وتحدد لك معايير يمكنك القياس عليها".

ينبغي : أن تكون واثقا

ينصح موقع "مونستر" الموظفين "بالجلوس بشكل مستقيم، والنظر مباشرة إلى رئيسك في العمل. فالثقة هي مفتاح هذه المحادثة، لذلك تحدث ببطء وترو، واستخدم إيماءات اليد لتعزيز نقاط حوارك إذا كان ذلك هو أسلوبك الطبيعي".

وتقول فيسون إن إحدى أهم النصائح التي تعلمتها خلال فترة عملها في هيئة التأمين الصحي البريطانية كانت: "كن واثقا! نحن جميعا نؤدي أعمالا تفوق ما يوصي به الوصف الوظيفي، لكن لا بأس من الرغبة في الحصول على مكافأة مالية أيضا".

تجنب: التململ والضحك بعصبية أو السماح لنظرك بالشرود في أنحاء الغرفة أو تغطية فمك أثناء الحديث

يقول موقع "مونستر" إن ذلك يوحي للشخص الآخر أنك غير سعيد أو غير واثق بشأن ما تطلبه.

ويضيف الموقع إنه يجب عليك ألا تحاول ملء أي صمت، فقط انتظر الحصول على رد واجعل مسؤولية الرد على عاتق رئيسك.

ينبغي : تحديد المبلغ

قد يبدو الأمر غير بديهي، لكن بحثا أجرته كلية الأعمال في كولومبيا توصل إلى أن طلب راتب محدد ودقيق يكون أكثر فعالية من تحديد رقم تقريبي.

وضع باحثون عددا من "المفاوضين" في سياق إبرام صفقات بيع وشراء، مثل شراء مجوهرات أو التفاوض على بيع سيارة مستعملة.

قدم البعض عروضا دقيقة، وقدم آخرون عروضا تقريبية، وكانت النتيجة هي اعتبار الأشخاص الذين يعرضون مبلغا محددا هم الفئة الأكثر معرفة بالقيمة الحقيقية للعنصر المعروض للبيع.

وقالت ماليا ماسون، إحدى المشرفين على التقرير عام 2013 : "يمكن استخدام التطبيق العملي لهذه النتائج - في إشارة إلى أنك على علم بالشيء وتحدد رقما دقيقا - في أي موقف تفاوضي للدلالة على أنك أديت واجبك".

تجنب: الغموض

تقول ماسون: "ينغي للمفاوضين أن يتذكروا في هذه الحالة أن الأصفار لا تضيف شيئا على طاولة المفاوضات".

ولكن تذكر أنك إذا طلبت زيادة في الراتب بقيمة نحو 1245.25 جنيه استرليني، فربما تضطر إلى توضيح أهمية وجود 25 بنسا في الرقم أو لماذا يتضمن 245 جنيها استرلينيا.

ينبغي : الحديث عن المستقبل

تقول جاميسون : "يوجد ما هو أكثر من الراتب في الأمر. توجد أشياء أخرى تؤثر على سعادتك في العمل، مثل مرونة العمل، والعطلات، والامتيازات. إنها أمور يجب أن تتحدث عنها".

حصلت تيسا فيسون في النهاية على زيادة في راتبها عندما كانت تعمل في مؤسسة التأمين الصحي البريطانية، وبعد سنوات انتقلت للعمل في مجال التسويق لحساب شركة توظيف. ومرة أخرى سعت إلى زيادة راتبها وكانت أفضل استعدادا للخطوة في هذه المرة.

لم يكن ما عرضه أصحاب العمل هو ما طلبته فيسون، لكن كانت توجد مزايا أخرى حسبما تقول : "عادوا وقدموا زيادة صغيرة في كل مرة أحقق فيها أهدافي الفصلية، وترقية في المسمى الوظيفي. ربما لم يكن ذلك تحديدا ما كنت أصبو إليه، لكن سعيهم إلى دعمي كان يعني لي الكثير".

تجنب: الاستسلام

تقول شبرد : "إذا لم يرغب أرباب العمل زيادة راتبك ولا يعتقدون أن هذه هي قيمتك، فاستعلم عن الأشياء التي تؤدي إلى زيادة راتبك وما هو المطلوب منك عمله، فهذا النوع من الملاحظات يفيد بالفعل ويضع أساسا لمناقشة أخرى في المستقبل".

بالطبع يمكنك دائما ترك العمل، وتقول جاميسون : "عندما تتفاوض، يكون دائما التهديد بالمغادرة ضمنيا، لا يلزم الإفصاح عنه، وأفضل شيء بالنسبة لك هو معرفة أنه سوق بيع وشراء. إن أفضل الشركات هي تلك التي تستعين بأفضل المواهب من خلال تقديم أكثر مزايا، وهذه هي الطريقة التي يجب أن تكون ".