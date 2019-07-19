فايننشال تايمز: بريكست تردع مرشحين رئيسيين لمنصب محافظ بنك انجلترا

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قالت صحيفة فايننشال تايمز يوم الخميس إن جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي السابقة وراجورام راجان المحافظ السابق للبنك المركزي الهندي تراجعا عن التقدم لشغل منصب محافظ بنك انجلترا بسبب الاضطراب السياسي الذي يحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة أن الاثنين، وهما من بين أبرز رؤساء البنوك المركزية في العالم، لا يجري اعتبارهما للمنصب لأنهما لم يتقدما بطلب.

ولم ترد وزارة المالية البريطانية على الفور على طلب للتعقيب.

وتنتهي فترة ولاية المحافظ الحالي لبنك انجلترا مارك كارني في يناير كانون الثاني 2020. وكارني هو أول محافظ أجنبي للبنك المركزي البريطاني منذ انشائه قبل ثلاثة قرون.