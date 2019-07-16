مسؤولون أمريكيون وصينيون يبحثون التجارة هاتفيا هذا الأسبوع

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واشنطن (رويترز) - قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين للصحفيين يوم الاثنين إنه يتوقع إجراء مكالمة هاتفية جديدة مع المسؤولين الصينيين هذا الأسبوع في إطار استئناف المناقشات الخاصة بالاتفاق التجاري.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفقا الشهر الماضي على هدنة جديدة في النزاع التجاري المستمر منذ عام بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأتبع منوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ذلك بمكالمة هاتفية مع مسؤولين تجاريين صينيين الأسبوع الماضي، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل بخصوص اجتماع مباشر متوقع بين الجانبين.

وأبلغ منوتشين الصحفيين بالبيت الأبيض قائلا ”أعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن نحقق تقدما كبيرا في وقت لاحق“.