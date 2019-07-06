شركة OMT تفتتح فرعاً رئيسياً جديداً لمنطقة الجنوب في صيدا

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تماشياً مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعزيز خدمة الزبائن وتحت شعار "منتقدّم لنبقى حدّك"، افتتحت شركة OMT فرعاً رئيسياً جديداً لمنطقة الجنوب في صيدا بحضور فعاليات سياسية وقضائية وعسكرية ودينية واقتصادية واجتماعية ووسائل الإعلام.



يتميّز الفرع الرئيسي الجديد بموقعه الاستراتيجي على البولفار الشرقي في صيدا وقربه من المحلات التجارية والأحياء السكنية في المنطقة. وانطلاقاً من اهتمام OMT بنوعية وجودة خدمة الزبائن، وبالتدريب والتأهيل الدائم للموظّفين والوكلاء، يشكّل الفرع الرئيسي الجديد مركزاً إقليمياً للتدريب ولخدمة الزبائن في منطقة الجنوب. كما أنّه يوفّر مجموعة خدمات OMT بأحدث الأنظمة والتقنيات التي تسهّل معاملات الزبائن ضمن ساعات عمل طويلة كافة أيام الأسبوع.



تقدّم OMT اليوم خدمة تحويل الأموال دولياً مع ويسترن يونيون، وخدمة تحويل الأموال داخل لبنان، بالإضافة إلى أكثر من 100 خدمة تحصيل أموال لصالح القطاعين العام والخاص عبر شبكة وكلائها التي تضمّ أكثر من 1000 مركز منتشرين في كافة الأراضي اللبنانية.

OMT حدّك.