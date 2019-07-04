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ما هو ميثاق "أوبك+"؟

4
JULY
2019
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وقعت الدول النفطية المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج من داخل وخارج "أوبك" خلال اجتماعها في فيينا، الثلاثاء، ميثاقا يضع أساسا لتعاون طويل الأجل بينها بهدف تحقيق الاستقرار في سوق النفط.
 
وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عن الميثاق، إن "ميثاق التعاون يجب أن يصبح أساسا لتعاوننا في المستقبل، وبفضل هذه المنصة سنكون قادرين على مراقبة أسواق النفط بشكل مستمر والرد بشكل فوري على أي خلل".
 
واعتبر أن توقيع الميثاق خطوة مهمة وتاريخية، وقال إن "هذه الوثيقة التاريخية ستتيح لنا على المدى الطويل التفاعل وليس فقط مراقبة السوق، حيث سيمكننا اتخاذ قرارات بشأن موازنة سوق النفط العالمية".
ووفقا لبيان صدر عن وزارة الطاقة الروسية، فإن المشاركة في الميثاق مسألة طوعية ومفتوحة لجميع البلدان المنتجة للنفط، مشددة على أن الميثاق يقوم على "مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف".
 
ويهدف الميثاق لتطوير الحوار بين الدول المنتجة للنفط، والتعاون في المجال التكنولوجي لصالح منتجي ومستهلكي النفط، والاستخدام طويل الأجل للنفط في الاقتصاد العالمي، فضلا عن التنمية الشاملة لسوق النفط.
 
ولتحقيق هذه الأهداف، تخطط البلدان الموقعة على الميثاق لعقد اجتماع وزاري على الأقل مرة واحدة في العام، كذلك سيجري عقد اجتماعات للخبراء التقنيين من الدول الأعضاء في الميثاق مرتين في السنة على الأقل.
روسيا اليوم
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