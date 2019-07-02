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وارين بافيت يتبرع بـ 3.6 مليار دولار في خطة التخلص من ثروته

2
JULY
2019
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تبرع الملياردير الأميركي وارين بافيت بنحو 3.6 مليار دولار من أسهم مجموعته بيركشاير هاثاواي لخمس منظمات خيرية منها مؤسسة بيل ومليندا غيتس وذلك في أكبر إسهام في خطة بافيت للتنازل عن ثروته.
 
وقالت بيركشاير هاثاواي إن التبرع السنوي الرابع عشر لبافيت يشمل نحو 16.81 مليون سهم.
 
ويزيد التبرع الأخير المبلغ الإجمالي الذي قدمه بافيت للمنظمات الخيرية إلى أكثر من 34.5 مليار دولار منذ عام 2006 حين تعهد الرجل البالغ من العمر 88 عاماً بالتبرع بأسهمه في بيركشاير هاثاواي.
 
وتذهب التبرعات لمؤسسات جيتس، وسوزان تومسون بافيت التي تحمل اسم زوجته الراحلة، ومنظمات أخرى يديرها أبناؤه هوارد وبيتر وسوزان هي هوارد جي بافيت، وشريوود، ونوفو.
 
وكان آخر أكبر تبرع سنوي لبافيت في العام الماضي وبلغ 3.4مليار دولار.
 
 ومنذ الستينيات حول بافيت شركته بيركشاير إلى مجموعة كبيرة وصلت قيمتها إلى نحو 522 مليار دولار تملك شركات منها"بي.إن.إس.إف" للسكك الحديدية و "جايكو" لتأمين السيارات وأسهما في شركات أخرى منها أبل وويلز فارجو آند كو.
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