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من هو الرجل الوحيد وسط زوجات زعماء قمة العشرين؟

29
JUNE
2019
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اتسمت بالغرابة تلك الصورة التقليدية التي التقطت في مدينة أوساكا اليابانية للسيدات الأوائل اللاتي يحضرن أعمال قمة مجموعة العشرين إلى جانب أزواجهن من زعماء العالم، بعدما ظهر رجل على جانبها.
 
واتضح أن الرجل الوحيد الذي ظهر في الصورة هو فيليب ماي (61 عاما) زوج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الذي بدا أنيقا في سترة سوداء، وقميص أبيض، وربطة عنق.
 
والتقطت الصورة في معبد توفوكو جي في مدينة كيوتو، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وتألقت كل من السيدتين الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون والأرجنتينية جوليانا عواضة، الجمعة، في أول أيام قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان.
 
واختارت جوليانا (44 عاما) فستانا زهريا، اقترنته بصندل بني اللون، أما بريجيت (66 عاما) فقد ارتدت فستانا أزرق اللون، بينما تألقت مالغورزاتا (62 عاما) زوجة رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك – بفستان فاتح اللون.
 
وغابت عن الصورة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب (49 عاما). 
 
وكان قادة مجموعة الـ20 افتتحوا قمتهم، الجمعة، في أوساكا باليابان، حيث يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.
 
وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.
 
وبدت الأجواء ودية في الدقائق الأولى، حيث ارتسمت الابتسامات على وجوه الزعماء خلال التقاط الصورة التقليدية.
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