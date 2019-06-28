زعماء الاتحاد الأوروبي يحذرون من أضرار الحرب التجارية على النمو العالمي

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أوساكا (رويترز) - حذر زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة من الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وذلك في الوقت الذي بدأت فيه دول مجموعة العشرين قمتها التي تستمر يومين في مدينة أوساكا بغرب اليابان.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مؤتمر صحفي إن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ”صعبة“ وتسهم في تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وقال أيضا إن الاتحاد الأوروبي يعمل عن كثب مع الولايات المتحدة والصين واليابان بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية.