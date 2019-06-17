مصر أبرز وجهة سياحية لمليارديرات العالم في 2019

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ذكرت صحيفة "بيزنس إنسايدر" أن مصر تأتي على رأس الوجهات السياحية التي يسافر إليها الأثرياء في 2019 وذلك وفقا لتصنيف شركة "أوريجينال ترافيل" التي تخطط لرحلات المليارديرات حول العالم.

ووفقا للشركة فقد احتلت مصر المرتبة الأولى في هذا التصنيف، الذي اعتمد على دراسة حجوزات العام الجاري بالإضافة إلى تقييم العملاء.

وقالت المديرة في شركة "أوريجينال ترافيل" أميليا ستيوارت، إن حجوزات رجال الأعمال لعام 2019 في مصر ستتضاعف ثلاث مرات أكثر من حجوزات العام الماضي.

وعن العوامل التي تجذب السياح إلى مصر، أشارت الصحيفة إلى الرحلات البحرية في مياه النيل بين الأقصر وأسوان، والتي تتوقف في المواقع الأثرية والمعابد والمقابر على طول الطريق.

إضافة لذلك قالت الصحيفة، إن المتحف المصري الكبير، الذي يضم قطعا أثرية فريدة، يعد أحد الأسباب التي تجذب السياح أيضا.

ويعتبر قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق للملايين من سكانها وموردا رئيسيا للعملة الأجنبية، لكن هذا القطاع تضرر بشدة بعد العام 2011 وما تلاه من أحداث.

إلا أن بيانات رسمية جديدة أظهرت أن هذا القطاع الحيوي بدأ بالتعافي. ووفقا لتقرير نشره البنك المركزي المصري فقد ارتفعت إيرادات مصر من السياحة في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.