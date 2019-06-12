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ميسي الرياضي الأعلى دخلا في 2019.. ونجم عربي ضمن القائمة

12
JUNE
2019
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أعلنت مجلة "فوربس" الأميركية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، الرياضي الأعلى دخلا في العالم لعام 2019، بعدما جمع 127 مليون دولار.
 
وأشارت المجلة الأميركية إلى أن ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، حقق بين يونيو 2018 ويونيو 2019 مداخيل بلغت 92 مليون دولار كراتب سنوي من نادي برشلونة، بالإضافة الى 35 مليون يورو من شركات الرعاية وعقود التسويق.
 
وهي المرة الأولى يتصدر فيها قائد المنتخب الأرجنتيني هذه اللائحة، وهو تقدم على نجمين آخرين في كرة القدم هما البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي (109 ملايين دولار) والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جرمان الفرنسي (105 ملايين).
 
وهي المرة الأولى منذ استحداث هذا التصنيف عام 1990، تحتكر كرة القدم المراكز الثلاثة الأولى. وبحسب الموقع الإلكتروني للمجلة، فميسي هو ثامن شخصية رياضية فقط تتصدر التصنيف، وثاني لاعب كرة قدم يحل في المركز الأول، بعد كريستيانو رونالدو.
 
وحل نجم الملاكمة المكسيكي سول "كانيلو" ألفاريز رابعا مع 94 مليون دولار، والمصنف ثالثا عالميا بين محترفي كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر خامسا (93,4 مليون).
 
وشملت اللائحة أيضا النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الذي تساوى في المركز 98 مع لاعب كرة السلة الإسباني مارك غاسول، بإيرادات وصلت الى 25,1 مليون دولار.
 
وكان أسطورة الملاكمة الأميركي فلويد مايويذر احتل المركز الأول عام 2018 بعد حصده 285 مليون دولار، منها 275 مليونا إثر نزاله مع نجم الفنون القتالية الإيرلندي كونور ماكريغور في أغسطس عام 2017.
 
وحصد الرياضيون المئة الأوائل من الجنسين في هذا التصنيف ما مجموعه أربعة مليارات دولار، بزيادة قدرها خمسة بالمئة في عام واحد.
 
وكانت كرة السلة الرياضة الأكثر تمثيلا في التصنيف الجديد مع 35 لاعبا جمعوا 1,3 مليار دولار مستغلين الارتفاع الكبير في عائدات حقوق النقل التلفزيوني في الآونة الأخيرة، تقدمهم نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس (89 مليون دولار، المرتبة الثامنة).
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