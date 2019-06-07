living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خلال زيارة بريطانيا.. فاتورة "خيالية" لترامب وحاشيته

7
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بلغت قيمة فاتورة السكن والنقل الخاصة بزيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى بريطانيا في الفترة بين 3 و5 يونيو رقما خياليا.
 
وكان ترامب والسيدة الأولى ميلانيا وأبنائه الأربعة وحاشيته الضخمة قاموا بزيارة رسمية إلى بريطانيا وأيرلندا، ثم وصلوا، الخميس، إلى فرنسا للمشاركة في الذكرى الـ75 للإنزال في نورماندي.
 
ونقلت مجلة نيوزويك الأميركية، عن سجلات اطلع عليها موقع سكوتسمان الاسكتلندي، أن تكلفت الزيارة الرسمية إلى بريطانيا بلغت 3 ملايين ونص المليون دولار.
 
وأظهرت أوامر الشراء والتسليم، التي اطلع عليها موقع سكوتسمان مقدار ما ينفقه دافع الضرائب الأميركي على هذه الجولة الرئاسية.
 
فقد اتخذ المرافقون للرئيس بعضا من أكثر فنادق تميزا في لندن، مقرا لإقامتهم، خلال الرحلة التي استغرقت ثلاثة أيام إلى بريطانيا.
 
وذكر الموقع كيف أبرمت وزارة الخارجية الأميركية عقودا بقيمة 1.223.230 دولارا لإقامة كبار الشخصيات في أحد الفنادق، إلى جانب عقود لإقامة مرافقين آخرين في فنادق مختلفة.
 
ويضاف إلى ذلك تكلفة طيران الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، وهي من طراز بوينغ 747، التي تبلغ 142.380 دولارا في الساعة ، مما يجعل تكلفة الرحلة لمدة 7 ساعات ونصف الساعة من واشنطن إلى لندن حوالي مليون دولار، وفقا لموقع "كوارتز" الأميركي.
 
 
زيارة أيرلندا
 
وفي الوقت نفسه، زار ترامب لليلة واحدة أيرلندا، والتقى رئيس وزراء البلاد، ليو فارادكار، في شانون.
 
وذكرت صحيفة الإندبندنت أن هذه الفترة القصيرة من الإقامة ستتكلف حوالي 11.25 مليون دولار، الأمر الذي لم تؤكده مصادر أخرى.
 
"التكلفة الأكبر"
 
وفي المقابل، أشارت صحيفة الميرور البريطانية إلى أن دافع الضرائب البريطاني سيتحمل التكلفة الأكبر لزيارة ترامب، حيث تحملت المملكة المتحدة حوالي 50 مليون دولار بسبب التدابير الأمنية للزيارة الرئاسية.
 
وصاحب ترامب في زيارته جميع أبناءه الأربعة (دونالد جونيور وإريك وإيفانكا وتيفاني)، مما زاد بشكل كبير من تكاليف الأمن.
 
وذكرت الصحيفة أن "الفاتورة شملت أيضا حماية حاشية ترامب، البالغ قوامها ألف شخص، بالإضافة إلى حراسة ما يقدر بنحو 250 ألف محتج خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على الزيارة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout