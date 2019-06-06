رئيس أمازون: بعد 10 سنوات فقط لن يكون هناك متسع للبشر

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كشف مسؤول أحد أكبر الشركات في العالم، أن كوكب الأرض ليس أمامه إلا 10 سنوات فقط، ولن يكون هناك متسع ولا مكان للبشر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، جيف بيزوس، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن العالم أصبح الآن على بعد خطوات بسيطة من مرحلة جديدة قد لا يكون فيها مكان للبشر أو الأيدي العاملة.

وتابع بيزوس في مؤتمر أمازون في لاس فيجاس: "سيتم بناء الروبوتات من أجل الاستخدام التجاري، والتي سيمكنها بدورها أن تدرك الأشياء التي تفعلها بكفاءة أفضل من كل البشر".

ومضى "لن يمضي وقت طويل، حتى ستحل تلك الروبوتات محل الأيدي البشرية".

واستطرد "مثلا يمكن أن تحل الروبوتات بمرور الوقت بدلا من البشر في مستودعات البيع بالتجزئة، وتلتقط أوامر العملاء وأصحاب العمل وتنفذها بكفاءة وبنسبة خطأ منعدمة تقريبا".

المصدر: Sputnik

كشف مسؤول أحد أكبر الشركات في العالم، أن كوكب الأرض ليس أمامه إلا 10 سنوات فقط، ولن يكون هناك متسع ولا مكان للبشر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، جيف بيزوس، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن العالم أصبح الآن على بعد خطوات بسيطة من مرحلة جديدة قد لا يكون فيها مكان للبشر أو الأيدي العاملة.

وتابع بيزوس في مؤتمر أمازون في لاس فيجاس: "سيتم بناء الروبوتات من أجل الاستخدام التجاري، والتي سيمكنها بدورها أن تدرك الأشياء التي تفعلها بكفاءة أفضل من كل البشر".

ومضى "لن يمضي وقت طويل، حتى ستحل تلك الروبوتات محل الأيدي البشرية".

واستطرد "مثلا يمكن أن تحل الروبوتات بمرور الوقت بدلا من البشر في مستودعات البيع بالتجزئة، وتلتقط أوامر العملاء وأصحاب العمل وتنفذها بكفاءة وبنسبة خطأ منعدمة تقريبا". كشف مسؤول أحد أكبر الشركات في العالم، أن كوكب الأرض ليس أمامه إلا 10 سنوات فقط، ولن يكون هناك متسع ولا مكان للبشر.وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، جيف بيزوس، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن العالم أصبح الآن على بعد خطوات بسيطة من مرحلة جديدة قد لا يكون فيها مكان للبشر أو الأيدي العاملة.وتابع بيزوس في مؤتمر أمازون في لاس فيجاس: "سيتم بناء الروبوتات من أجل الاستخدام التجاري، والتي سيمكنها بدورها أن تدرك الأشياء التي تفعلها بكفاءة أفضل من كل البشر".ومضى "لن يمضي وقت طويل، حتى ستحل تلك الروبوتات محل الأيدي البشرية".واستطرد "مثلا يمكن أن تحل الروبوتات بمرور الوقت بدلا من البشر في مستودعات البيع بالتجزئة، وتلتقط أوامر العملاء وأصحاب العمل وتنفذها بكفاءة وبنسبة خطأ منعدمة تقريبا".

المصدر: Sputnik