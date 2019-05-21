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الإمارات من الوجهات المفضلة لدى السائح الروسي

21
MAY
2019
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تصدرت تايلاند وتركيا وألمانيا الوجهات، التي سافر إليها المواطنون الروس خلال الربع الأول من هذا العام، حيث قاموا بنحو 8.4 مليون رحلة إلى 175 دولة أجنبية.
 
وأظهرت بيانات الجمارك الروسية، أن تدفق المواطنين الروس إلى الخارج في الربع الأول من العام الجاري زاد بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
 
ووفقا للبيانات فقد كانت تايلاند في صدارة الوجهات التي قصدها السياح الروس خلال الفترة المذكورة، حيث نفذوا أكثر 515 ألف رحلة إلى هذه الدولة الآسيوية، تليها في المرتبة الثانية تركيا بـ361 ألف رحلة، ومن ثم ألمانيا بأكثر من 340 ألف رحلة.
 
إضافة لهذه الدول شملت قائمة العشرة الأوائل، كلا من الإمارات وإيطاليا وفيتنام وإسبانيا وجمهورية التشيك وفرنسا والهند.
 
ومن حيث معدلات نمو أعداد السياح، تصدرت قائمة الدول تركيا، إذ نما تدفق السياح من روسيا إلى هذه الوجهة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 47.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
 
كذلك زاد عدد الروس، الذين سافروا إلى كوبا خلال نفس الفترة بنسبة 43.8%، وإلى بلجيكا بنسبة 25.7%، وإلى سريلانكا بنسبة 24%.
 
وتعد إمارة دبي الوجهة الأولى في الإمارات، التي يقصدها السياح الروس، ووفقا لبيانات رسمية فقد سجل تدفق السياح من روسيا إلى دبي في 2018 أعلى معدل مقارنة مع سياح الدول الأخرى، وارتفع عدد السياح الروس الذين زاروا الإمارة بنسبة 49% على أساس سنوي.
روسيا اليوم
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