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"فوربس": عدد المليارديريين في لبنان أكثر من الكويت وقطر ..وأين ترتيب الرئيس الحريري ؟

17
MAY
2019
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نشر حساب "the world index" عبر "تويتر"، نقلا عن مجلة "فوربس"، عدد أغنياء الشرق الأوسط الذين تتخطى ثرواتهم مليار دولار.

وتأتي تركيا أولا في الترتيب، بـ 25 مليارديرا، فيما سجلت قطر والكويت العدد الأدنى بملياردير واحد لكل منهما.

ومن اللافت تعادل لبنان مع مصر بـ 6 مليارديرات في التصنيف الأخير.

وذكرت "فوربس" في وقت سابق، أن المصري نجيب ساويرس، هو أغنى رجل في العالم العربي مع ثروة قدرها 6.4 مليار دولار في عام 2019، مشيرة إلى دخول رجل الأعمال السوري، غسان عبود، على خط "المليارات" هذا العام بثروة قدرت بـ 1.75.

كما أشارت في تقريرها، إلى المصرفي البرازيلي سوري الأصل، جوزيف صفا، الذي دخل أيضا نادي المليارات بـ 1.7 مليار دولار.

ولفتت "فوربس" إلى أن أربعة من أثرياء العالم العربي، فقدوا مكانتهم كمليارديرات هذا العام، بعدما انخفضت ثروتهم عن مليار دولار، بينهم سعد الحريري، بسام الغانم، فوزي الخرافي، ومهند الخرافي.

روسيا اليوم
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