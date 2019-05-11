لا خوف على الليرة والإقتصاد ... المطلوب فقط التحلي بالمسؤولية (بقلم الدكتور وسام صعب)

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لا شك أننا نشهد اليوم سباقاً مع الزمن على مستوى إدارة الملف الإقتصادي بالنظر للتداعيات السلبية التي خلّفها بتراكماته السابقة الناتجة عن سوء إدارة هذا الملف مع إنفاق عشوائي رافق تلك الحقبة الذي أدّى بالنتيجة إلى إتساع حجم الديون مع غياب تام بالوقت نفسه لأية معالجات أو خطط إقتصادية تجنّب البلاد حد الكارثة الإقتصادية التي أرخت بظلالها اليوم على واقع بنية الاقتصاد اللبناني.

وقد بدا واضحاً أن إدارة الملف الإقتصادي فيما مضى من قبل الحكومات المتعاقبة لم يكن في الواقع إلا بمثابة إدارة للأزمة باعتبار أن الوضع الاقتصادي عامة لم يكن يختلف عن حالة العقم التي أصابت نظامنا السياسي اللبناني وشكّلت معه حالة من الإرتباك الواضح التي أصابت الطبقة السياسية بأكملها بالنظر لما يختزنه هذا الملف من عوامل إنهيار للوضع الاقتصادي عامة في ظل ديون تراكمية بالمليارات وما يترتب عليها من فوائد والتزامات وموجبات تفوق قدرة لبنان على تحملها او الايفاء بها.

ولكن في ظل ما نحن عليه اليوم دعونا نسأل هل بتنا على مشارف الانهيار الإقتصادي او الإفلاس المالي كما يروج له البعض؟

ومن له المصلحة في بث الإشاعات وإثارة البلبلة وزرع الخوف في نفوس اللبنانيين؟

واين تكمن مصلحة البعض في التبشير بخراب الهيكل والتصويب دائما بالاتجاه المعاكس لمصلحة لبنان واقتصاده؟

نقول بداية بأن الإشاعات واين يكن مصدرها من شأنها أن تحطم افضل إقتصاد في العالم فكم بالحري اذا كان هذا الاقتصاد مشوها اصلا!!

الوضع الإقتصادي في لبنان لا يزال ممسوكاً ولا يدعو إلى القلق، حيث أنه وبمعادلة حسابية-اقتصادية بسيطة يتضح من خلال الأرقام، أن الدين العام وان كان قد قارب أو تجاوز الـ ١٠٠ مليار دولار، الا ان حجم القطاع المصرفي في لبنان لا يزال قوياً ومتماسكاً هو بحدود الـ ٢٤٠ مليار دولار هذا عدا عم ان الناتج المحلي هو تقريبا بحدود الـ ٥٠ مليار دولار يضاف إليهم تحويلات المغتربين اللبنانيين بما يقارب الـ ٨ مليار دولار هذا اذا استثنينا من حساباتنا مسألة النفط والغاز اللبناني والذي قد تقارب مداخيله لمصلحة الخزينة اللبنانية الـ ٢٠٠ مليار دولار أميركي.

ولكن ليس من المصلحة بمكان أن ننكر أن الدولة اللبنانية ليست أمام تحديات اقتصادية كبيرة بتراكماتها وتداعياتها لم يشهد مثيلها لبنان على مدى السنوات الماضية ولكننا في الواقع لسنا أمام الخراب الكبير كما يبشّر به البعض ... ولهذا نتوجه لكل المشككين بالقول أن الليرة ليست بخطر وأن الوضع الإقتصادي لا يزال ممسوكاً وأن العمل الجراحي قد بدأ بالفعل لفرملة المسار الإنحداري وهو الخطوة الاولى للإصلاح الاقتصادي وهذا ما سيظهر واضحاً بعد إقرار بنود الموازنة العامة للدولة والتي على الأرجح انها ستخفض نسبة العجز إلى ما نسبته ٩ بالماية.

وعلى هذا يبدو اليوم أننا أمام ذهنية جديدة في مقاربة الأمور من الناحيتين الإقتصادية والمالية أو ما يصح تسميته بالإستراتيجية الإقتصادية بمواجهة ملف شائك ومعقّد بهذا الحجم. هذا النمط الجديد لم نشهده طيلة تلك السنوات الماضية حيث كانت الأمور تُدار وفق إستراتيجية سياسة النعامة والرمل الذي أوصل البلاد بنتيجة هذا المسار الإنحداري إلى أزمة حقيقية نشهد اليوم عليها ونحصد نتائجها على كافة الأصعدة.

لبنان لن يغرق بمستنقع الانهيار او الإفلاس او الخراب كما يُشاع من هنا أو يُحكى من هناك، بل على العكس من ذلك فلبنان متجه نحو تعافي اقتصاده وهذا ما سوف نشهده في السنوات القليلة المقبلة حيث من الواضح اليوم أنه جرى تشخيص الحالة بدقة بعد أن أُدخل هذا الملف بكل تفاصيله وحيثياته غرفة العمليات بهدف التطبيب الجراحي وليس التطبيب بالمسكنات كما كان سائداً والذي لم يعد يفعل فعله اليوم لملف أقل ما يُقال فيه انه يشكّل عصب الدولة وأحد أهم مقوماتها على الإطلاق.

فالمطلوب إذن اليوم التحلّي بالمسؤولية والتوقف عن بث الإشاعات المغرضة بما لا يخدم إقتصادنا الوطني. وهذه الأزمة التي نحن بصددها اليوم ليست سوى غيمة صيف وستنجلي ولكن بعد تحقيق عدة شروط اقتصادية أساسية بدءاً من:

- وضع حد لتنامي الدين العام من جهة ولخدمة هذا الدين من جهة ثانية.

- عقلنة إدارة الدين بطريقة علمية واقتصادية تسمح بكبحه وفرملته وضبط تداعياته وتأثيراته السلبية على بنية الاقتصاد.

- فرملة المسار الإنحداري للإقتصاد عبر إيجاد تنظيم ملائم لمعالجة إرتفاع معدلات الفائدة تصاعديا وتراكميا المرتبة على الدين اصلا وفوائد.

- معالحة الوضع الإقتصادي عامة عن طريق ضبط مكامن الهدر والفساد والتنفيعات في الدولة ووضع حد للإنفاق العشوائي غير المدروس.

- ترشيد الإنفاق العام وإدارته وإعادة الثقة بالاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر خلق المناخ الملائم بما يضمن إعادة تقويم بنية الاقتصاد اللبناني للخروج سريعا من واقعنا الاقتصادي المأزوم.