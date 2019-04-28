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الذهب يقفز لأعلى مستوى مع تراجع الدولار

28
APRIL
2019
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قفزت أسعار الذهب الجمعة إلى أعلى مستوى في حوالي أسبوعين مع تراجع الدولار بفعل بيانات فاترة بشأن التضخم غطت على تقرير يظهر نموا قويا للاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام.

وأنهى سعر الذهب للبيع الفوري جلسة التداول مرتفعا 0.7 بالمئة عند 1285.85 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ السادس عشر من أبريل عند 1288.59 دولار.

ولامس المعدن الأصفر يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ أواخر ديسمبر عند 1265.90 دولار للأوقية، وينهي الأسبوع على مكاسب بحوالي واحد في المئة هو أول مكاسبه الأسبوعية منذ الثاني والعشرين من مارس.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب 0.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1288.80 دولار للأوقية.

وقال متعاملون إن تراجع الدولار الأميركي كان السبب الرئيسي لصعود الذهب.

الاقتصاد الأميركي يحطم التوقعات.. وترامب يعلق

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 15.06 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 894.50 دولار للأوقية.

وقفز البلاديوم 3.5 بالمئة إلى 1464.50 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ السابع والعشرين من مارس

قفزت أسعار الذهب الجمعة إلى أعلى مستوى في حوالي أسبوعين مع تراجع الدولار بفعل بيانات فاترة بشأن التضخم غطت على تقرير يظهر نموا قويا للاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام.

وأنهى سعر الذهب للبيع الفوري جلسة التداول مرتفعا 0.7 بالمئة عند 1285.85 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ السادس عشر من أبريل عند 1288.59 دولار.

ولامس المعدن الأصفر يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ أواخر ديسمبر عند 1265.90 دولار للأوقية، وينهي الأسبوع على مكاسب بحوالي واحد في المئة هو أول مكاسبه الأسبوعية منذ الثاني والعشرين من مارس.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب 0.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1288.80 دولار للأوقية.

 

وقال متعاملون إن تراجع الدولار الأميركي كان السبب الرئيسي لصعود الذهب.

الاقتصاد الأميركي يحطم التوقعات.. وترامب يعلق
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 15.06 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 894.50 دولار للأوقية.

وقفز البلاديوم 3.5 بالمئة إلى 1464.50 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ السابع والعشرين من مارس

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