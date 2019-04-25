حفل الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين توتال لبنان وأي بي تي. كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة د. طوني عيسى

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كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة د. طوني عيسى

بكل اعتزاز، وبحضور شركائنا في الأعمال، والقيّمين في الجهات الرسمية والإدراية والمصرفية المعنية بصورة مباشرة بعملنا في القطاع النفطي، وبحضور المقرّبين والأصدقاء والمدراء من عائلة توتال لبنان وأي بي تي، نعلن اليوم التوصّل إلى نشوء علاقة تحالف استراتيجي بين الشركتين، نتج عنها تأسيس شركة لبنانية مساهمة باسم "الشركة اللوجيستية للمحروقات ش.م.ل.، في سابقة هي الأولى في نوعها في لبنان.

لهذا التحالف الذي نعلنه مضمون تجاري وتقني تفصّله الاتفاقيات المعقودة بين الشركتين، وتحدّد نطاقه، ومداه، وترسم الأهداف المطلوب بلوغها، وهي بالتأكيد على قدر كبير من الأهمية، وسوف تكون لها أكثر من قيمة مضافة، ليس للشركتين المتحالفتين وحدهما، بل للقطاع النفطي خصوصا"، والاقتصاد اللبناني عموما". لكن ما أودّ التركيز عليه في كلمتي، لا يتعلّق بسرد المضمون التجاري والتقني لهذا التحالف. إنما ما هو أبعد من ذلك. وتحديدا" في المعاني الأعمق أو الرسائل (messages) التي نرى أن هذا التحالف قد حقّقها، على الأقل من وجهة نظرنا في أي بي تي.

(الرسالة الأولى هي)، أن وصول أي بي تي الى إعلان هذه "الشراكة الكبيرة" مع توتال لبنان، هو أبلغ تعبير عن النجاح في الأعمال الذي لا يعرف حدودا". إنها قصّة نجاح كاملة تختصر سيرة مهنية حافلة لعائلة دخلت عالم النفط، صدفة، من باب ضيق، عبر محطة محروقات صغيرة أنشأها المؤسّس، ميشال عيسى، في بلدته في عمشيت في الثمانينات، وشكّلت محطة أولى لقصة نجاح تطول ولا تنتهي، لتصل إلى حدّ الاقتران بعلاقة شراكة استراتيجية متكافئة مع واحدة من أعرق الشركات والمجموعات النفطية في العالم.

(الرسالة الثانية هي) أن التوصل إلى الشراكة الاستراتيجية، يدلّ على صوابية الخيارات التجارية والمهنية التي انتهجتها أي بي تي في مسيرتها، والتي أوصلتها ليس فقط الى تحقيق نجاحات كبيرة في مجالها، بل إلى اجتذاب مجموعة نفطية عالمية رأت في أي بي تي، أوجه شبه معها، وتماثل في الرؤية، دفعتها الى طلب التقرّب منها والوصول إلى حد اختيارها كشريك محلي استراتيجي لأنشطتها في لبنان.



(الرسالة الثالثة هي)، أن الشراكة التي نعلنها، تطلق دينامية جديدة في السوق النفطي في لبنان. وربما تكون المفتاح أو البداية نحو شراكات مماثلة في المستقبل ضمن القطاع النفطي، قادرة على أن تدفع باتجاه تطوير هذا القطاع في لبنان، والارتقاء به إلى مستويات متقدمة، تلبي، وتواجه التحوّلات الحالية والمستقبلية التي يشهدها قطاع الطاقة على وجه العموم.



(الرسالة الرابعة هي) أن هذه الشراكة تؤشّر إلى الدور الفعّال والإيجابي الذي تقدر على أن تلعبه الشركات اللبنانية المحلية، التي تقدّم بالدليل القاطع، أنه يمكن الاعتماد عليها في أية سياسة نفطية رسمية تنتهجها الدولة اللبنانية، خصوصا" أن هذه الشركات شكّلت العمود الفقري للاقتصاد اللبناني في الزمن الصعب، ومن حقّها أن تستمر في تأدية أدوار فعّالة في كل الظروف، وبالشراكة مع المجموعات النفطية الدولية.



(الرسالة الخامسة والأخيرة هي) أن هذه الشراكة الاستراتيجية هي خطوة متقدّمة تقوم بها أي بي تي، التي تملكها عائلة لبنانية، مؤمنة بلبنان، وبدوره، وبوجوده. ومن هذا المنطلق، وليس من منطلق تجاري ضيّق، تعتزم المضيّ قدما" في أداء ما تعتبره واجب أخلاقي ووطني عليها، في التوظيف، والاستثمار، والإنتاج، وفي خلق المزيد من فرص العمل، وبذل ما في وسعها من أجل أن يتجاوز لبنان محنته الاقتصادية، ويعبر إلى برّ الأمان، ويحقّق الاستقرار والرفاه لأبنائه.

أودّ في الختام أن أتوجّه بالشكر والامتنان إلى شركة توتال لبنان، وإلى قسم التسويق والخدمات لتوتال العالم، على الثقة الكبيرة التي وضعوها في أي بي تي، واختيارهم لنا كشريك استراتيجي لهم في لبنان. وأخص مدير العمليّات في الشرق الأوسط وشرق آسيا الصديق جان بابيه، ومدير عام توتال لبنان الصديق دانيال ألفاريز. ولا أنسى دور أصدقاء آخرين في توتال غير موجودين معنا اليوم، لكنّهم ساهموا بفعالية في الوصول إلى هذه الشراكة، وأخصّ منهم جاك سوبليه وفيليب أمبلار. شكرا" لكل فريق العمل الكفوء في قسم التطوير الاستراتيجي لدى توتال في سنغافورة وباريس. شكرا" للمدراء والكادرات في توتال لبنان الذين أيّدوا ودعموا بقوّة هذا التقارب بين شركتين متنافستين. شكرا" لفريق العمل لدى أي بي تي الذي آمن وعمل للوصول إلى هذه النتيجة.

شكرا" لمعالي وزيرة الطاقة والمياه السيدة ندى بستاني ولممثّلها الحاضر معنا الصديق داني سماحة. شكرا" لسعادة المديرة العامة للنفط المهندسة أورور فغالي. شكرا" لسعادة المدراء العامين والمسؤولين في كافة الوزارات والمؤسّات الحكومية والعامة المعنيّة بعملنا. شكرا" لشركائنا في الأعمال، المصارف، وشركات الرقابة، والزبائن، والموّردين، وكل الداعمين والأصدقاء لأي بي تي وتوتال. شكرا" لوسائل الإعلام الحاضرة بكثافة معنا لنقل هذا الإنجاز الذي نعتبره خطوة أو مساهمة متواضعة في ورشة إنقاذ الوضع الاقتصادي التي يتحضّر لبنان لها والتي نأمل أن تنطلق بزخم في القريب العاجل. شكرا" لحضوركم جميعا" ولمحبّتكم.