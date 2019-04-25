توتال لبنان وأي بي تي تعلنان تأسيس شركة لبنانيّة مساهمة متخصّصة في النشاط اللوجستي وتوريد المواد النفطيّة ( الصور بعدسة الزميل جورج فغالي )

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برعاية وزير الطاقة والمياه ندى بستاني خوري، أعلنت شركة توتال لبنان وشركة أي بي تي في خلال احتفال أقيم في فيلا ليندا سرسق في الأشرفيه قيام شراكة استراتيجيّة بين الشركتيْن في لبنان نتج عنها تأسيس شركة مساهمة بإسم "الشركة اللوجستية للمحروقات ش.م.ل" تُعنى بتقديم الخدمات اللوجستية وبنشاط توريد المواد النفطيّة. هذه الشراكة تهدف الى تحسين نوعيّة المنتجات النفطيّة والخدمات ذات الصلة في السوق المحلّي كما سيكون لها مشاركة أساسيّة في قطاع النفط والغاز.

رأى مدير عام توتال لبنان السيّد دانيال الڨـاريز أنّ"شركة توتال لبنان ملتزمة بتأمين المنتجات الأعلى جودة لزبائنها وهذه الشراكة ستوطّد توفير منتجاتنا الى الزبائن عبر شبكة توريد معزّزة." شركة توتال لبنان وشركة أي بي تي جمعتا القوى لتأسيس "الشركة اللوجستية للمحروقات ش.م.ل" التي تملك أسهمها كلّ من الشركتيْن بالتساوي. ومن شأن هذه الشراكة أن تنعكس إيجاباً على الإقتصاد وقطاع النفط والغاز بشكل خاصّ علماً أنّها تهدف إلى تعزيز جودة المنتجات النفطيّة المستوردة إلى جانب معايير الصحّة والسلامة والبيئة والجودة في مستودعات التخزين والنشاطات اللوجستيّة، وهي عناصر أساسيّة في سلسلة توريد المواد النفطيّة.



بدوره أشار مدير العمليّات في الشرق الاوسط وشرق آسيا في مجموعة توتال السيّد جان بابيه إلى أنّ "مجموعة توتال متواجدة في لبنان منذ حوالى الـ 70 عاماً. وهذه الشراكة مع أي بي تي تؤكّد اليوم مرّة جديدة على التزام توتال بلبنان وتطوّره."

من جهته أكّد نائب رئيس مجلس الإدارة في أي بي تي الدكتور طوني عيسى "أنّ هذه الشراكة الاستراتيجيّة بين توتال لبنان و أي بي تي تتوّج سنوات طويلة من التعاون المشترك. كما أضاف: "قد حققت أي بي تي نجاحا" ملفتا" خلال السنوات الماضية في السوق اللبنانيّ وهي فخورة بالتعاون مع مجموعة عالميّة رائدة في مجال الطاقة مثل توتال لتطوير وتنمية الأعمال التجاريّة المشتركة." واعتبر أنّ الشركة اللوجستية للمحروقات ش.م.ل هي ثمرة تقارب في الاستراتيجية التجاريّة وفي الممارسة المسؤولة للأعمال بين الشركتيْن.

شركة أي بي تي

تأسست منذ 30 عاماً ونجحت في الدخول الى سوق النفط والغاز واحتلال مراتب متقدّمة فيه. تضمّ شبكة محطّاتها أكثر من 180 محطّة موزّعة على الأراضي اللبنانية كافّة وتقدّم أجود أنواع المنتجات والخدمات النفطيّة على مدار الساعة. وفي إطار عملها المسؤول تعتمد أي بي تي معايير الصحة والسلامة في جميع عملياتها التجاريّة وتضع الإستدامة من ضمن أولوياتها لضمان سلامة البيئة والمجتمع. www.iptgroup.com.lb

شركة توتال لبنان

توتال لبنان هي فرع متكامل من مجموعة توتال العالميّة الرائدة، وهي اليوم فاعلة في لبنان من خلال شبكة تتجاوز 190 محطّة خدمة ومجموعة واسعة من العملاء من الشركات والأفراد. بحكم تركيزها على الجودة والسلامة والبيئة، اختارت توتال لبنان مراقبة سلسلة التوريد الكاملة وهي حائزة شهادة الأيزو 9001 والأيزو 14001.

ويشكّل رضا العملاء أساس عملها، فتوتال لبنان تسعى منذ العام 1951 إلى تطبيق المعرفة والخبرة المكتسبتيْن من خلال نشاطات المجموعة في القارات الخمس. www.total-liban.com



نبذة عن قسم التسويق والخدمات لتوتال

يقوم قسم التسويق والخدمات لتوتال بتطوير وتسويق المنتجات المشتقّة أساساً من النفط الخام وجميع الخدمات المرتبطة بها. يعمل لدى القسم 31000 موظّف، في 109 بلد ومنتجاته وخدماته معروضة للبيع فى 150 بلد. يستقبل قسم التسويق والخدمات لتوتال أكثر من 8 مليون عميل يوميّاً، في شبكة تشمل أكثر من 14000 محطّة موزّعة على 62 بلد. وكرابع أكبر موزّع لزيوت التشحيم والموزع الأوّل للمنتجات النفطية في افريقيا، يشغّل قسم توتال للتسويق والخدمات 50 موقع إنتاج في جميع انحاء العالم، لصناعة زيوت التشحيم ومواد القار والمواد المضافة والوقود والسوائل الخاصّة التي من شأنها دعم نموّ هذا القسم.

نبذة عن توتال

تلعب مجموعة توتال العالميّة دوراً رئيسيّاً في مجال الطاقة كما تنتج وتسوّق الوقود والغاز الطبيعي والكهرباء المنخفضة الكربون. يعمل بالشركة 100000 موظّف وهم ملتزمون جميعًا من أجل طاقة أفضل، أكثر أماناً ونظافة وفي متناول الجميع ومتوفّرة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. كشركة فاعلة في أكثر من 130 بلد تهدف توتال إلى أن تكون مجموعة رائدة في مجال الطاقة المسؤولة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

أي بي تي:

السيّدة ريانا فدعوس منسقة تسويق رئيسية - أي بي تي، أوتوستراد عمشيت، مبنى الإدارة، عمشيت، لبنان.

هاتف:09624111 فاكس: 09624115 - بريد إلكتروني: rihana.fadous@iptgroup.com.lb

توتال:

السيّدة ميشيل خليفة – رئيسة فرع التسويق والتواصل – توتال لبنان، شارع الأشرفيّة، مبنى تلال، قسم ب، الطابق الثاني، ص.ب. 113636 بيروت، لبنان – هاتف: 01212295 – فاكس: 01212133 – بريد إلكتروني: michele.khalife@total-liban.com