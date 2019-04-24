هواوي تعلن عن نتائجها للربع الأول من 2019

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أعلنت شركة هواوي اليوم عن نتائجها للربع الأول من العام 2019، وكشفت أنها حققت عائدات بلغت 179.7 مليار يوان صيني (26.77 مليار دولار)؛ أي بزيادة قدرها 39% عن عائدات العام الماضي. وبلغ هامش الربح الصافي للشركة في الربع الأول من العام الجاري 8% بزيادة طفيفة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.[1]

وحافظت هواوي خلال الربع الأول على تركيزها الاستراتيجي على تطوير الأجهزة الذكية والبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، فواصلت تعزيز كفاءتها ورفعت مستوى عملياتها في هذا المجال ما أسهم في تحقيقها أداءً قوياً في الربع الأول من العام 2019.

يشهد العام 2019 توسعاً كبيراً في نشر شبكات الجيل الخامس حول العالم، ما يفتح آفاق النمو بصورة غير مسبوقة أمام مجموعة هواوي لأعمال شركات الاتصالات. وحتى نهاية مارس 2019، وقعت هواوي 40 عقداً مع كبرى شركات الاتصالات العالمية لنشر شبكات الجيل الخامس، وأرسلت أكثر من 70000 محطة أساسية لتلك الشبكات إلى مختلف الأسواق حول العالم.

وفي الربع الأول من العام 2019، أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المؤسسات، منصتها الرقمية واستراتيجيتها الجديدة «هواوي في الداخل.» وتلتزم شركة هواوي بتأسيس ركائز رقمنة الصين وتطوير قلب عالم رقمي من خلال تقديم «المنصة الرقمية» التي تتمتع بإمكانيات شاملة للاتصال وذكاء واسع النطاق. ونفذت مجموعة هواوي لأعمال المؤسسات أيضًا أول نقطة وصول لاسلكية واي فاي6 في العالم تدعم شبكة الجيل الخامس. وبنهاية الربع الأول من العام 2019 نجحت هواوي بتوزيع تجهيزات واي فاي 6 بكميات أكبر من أي شركة أخرى حول العالم.

وتواصل مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين منح العملاء مزيدًا من المنافع من خلال منتجاتها المبتكرة. وتتمحور استراتيجيتها حول توفير تجربة ذكية للمستهلكين في مختلف الظروف، وشحنت في الربع الأول من العام 2019 إلى الأسواق 59 مليون هاتف ذكي. وشهدت قطاعات أعمال أخرى مثل الحواسيب والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المنزلية الذكية ترحيبا قويا من المستهلكين حول العالم باتساع حصة هواوي نتيجة ابتكاراتها ومنتجاتها الرائدة وتجربة المستخدم الممتازة التي توفرها.

ما زالت سحابة هواوي كلاود تحقق الابتكار تلو الابتكار. وهدفها الأول تطوير أفضل سحابة هجينة، لتقديم حلول ذكاء اصطناعي كاملة المزايا للصناعات الذكية، وتجسيد الذكاء الاصطناعي الشامل على أرض الواقع. ولهذا اختار أكثر من مليون مستخدم ومطور للمؤسسات الاعتماد على هواوي كلاود.

في الربع الأول من العام الجاري أطلقت هواوي خدمات هواوي كلاود في سنغافورة وأطلقت كذلك نموذج سوق نماذج الذكاء الاصطناعي. وحلت منصتها الشاملة لتطوير الذكاء الاصطناعي -موديل آرتس- في المرتبة الأولى في مجالي التدريب على تصنيف الصور والاستدلال في مسابقة ستاند فورد داون بينش (Stanford DAWNBench) للتعلم العميق.

[1] البيانات المالية التي كشف عنها هنا أرقام غير مدققة مجمعة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؛ سعر الصرف في نهاية مارس 2019: 1 دولار أمريكي = 6.7112 يوان صيني (المصدر: رويترز).

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نبذة عن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها أجهزة الهواتف المتحركة، والاكسسوارات الرقمية، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم. وفي عام 2018، حلت المجموعة في المرتبة الثانية في العالم من حيث حجم شحنات الهواتف الجوالة.

وقد انعكس النمو السنوي الكبير الذي تحققه الشركة في النهوض الكبير الذي حققته علامة هواوي والذي جعلها واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم. ففي عام 2018، احتلت هواوي المرتبة 48 ضمن قائمة ’براندز‘ لأفضل 100 علامة تجارية عالمية، والمرتبة 79ضمن قائمة ’العلامات التجارية الأكثر قيمة والتي أصدرتها مجلة ’فوربس‘. فضلا عن ارتقائها إلى المرتبة الخامسة عالميا من حيث أكثر الشركات استثمارا في الأبحاث و التطوير والتي تصدرها لإئحة الاستثمار في الأبحاث و التطوير الصناعية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي (2018) .

وباعتبارها مجموعة رائدة في تكنولوجيا المعلومات، تخصص هواوي قسماً كبيراً من ايرادات مبيعاتها السنوية لجهود الأبحاث والتطوير، وقامت بإنشاء 14 مركزا للبحوث في جميع أنحاء العالم. ومن ضمن هذه المرافق مركز هواوي لأبحاث الجماليات في باريس. كما قامت هواوي بإنشاء مركز جديد للأبحاث والتطوير في ’مختبر ماكس بيريك للابتكار‘ في مدينة فِتسلار في ألمانيا، حيث تتشارك هواوي وشركة ’لايكا‘ في مجال الأبحاث التكنولوجية لتطوير كاميرات الأجهزة المحمولة وجودة الصور.