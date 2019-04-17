أياكس يضرب أسهم يوفنتوس في مقتل

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فقدت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي أكثر من 20 بالمئة من قيمتها، في بداية التداولات في بورصة ميلانو صباح الأربعاء، غداة إقصاء بطل إيطاليا من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، على يد أياكس أمستردام الهولندي.

وعند الساعة 0715 بتوقيت غرينيتش، سجلت أسهم النادي المملوك من عائلة أنييلي، تراجعا نسبته 20.92 بالمئة، ليبلغ سهر السهم 1.356 يورو.

وأقصي فريق "السيدة العجوز" الذي يهيمن منذ أعوام على المنافسات المحلية في إيطاليا، من الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية بعد خسارته على أرضه إيابا 1-2، الثلاثاء، بعدما انتزع التعادل 1-1 في أمستردام الأسبوع الماضي.

وبذلك، فشل الفريق الإيطالي في محاولة جديدة للتتويج مرة ثالثة باللقب القاري (بعد 1985 و1996)، رغم تعاقده في صيف 2018 مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.

ويأتي تراجع الأسهم بعد نحو شهر على ارتفاعها بنسبة مماثلة تقريبا، في أعقاب بلوغ فريق مدينة تورينو الدور ربع النهائي على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني، بالفوز إيابا 3-صفر بفضل "هاتريك" رونالدو على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو، بعد الخسارة صفر-2 ذهابا في مدريد.

وشكل قدوم رونالدو (34 عاما)، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، إلى يوفنتوس، عاملا مؤثرا في أسعار أسهم النادي الإيطالي، إذ مكنه في أغسطس 2018 من رفع قيمته السوقية إلى أكثر من مليار يورو، وذلك للمرة الأولى منذ إدراجه في البورصة عام 2001.