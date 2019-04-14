اقتصاديون يحذرون من تباطؤ الاقتصاد العالمي

A + A -

قال مسؤولون ماليون عالميون إن التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي العالمي "تميل إلى الانخفاض" بسبب عوامل مثل التوترات التجارية والغموض الذي يكتنف السياسات والتدهور المفاجئ في الأوضاع المالية.

واوضح المسؤولون في البيان المشترك للجنة التوجيه لصندوق النقد الدولي إن زيادة المخاطر تأتي على خلفية المجال المحدود لإجراءات السياسة النقدية وارتفاع قياسي في مستويات الديون وتزايد مواطن الضعف المالي.

وقال صندوق النقد إنه على الرغم من توقعات النمو في 2020 إلا أن بعض المسؤولين عبروا عن قلقهم من أن الانتعاش المنتظر سيواجه تهديدات إذا ازداد الضعف في اقتصادات الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان وأوروبا.

وانتقدت الصين في وقت سابق سياسة "أميركا أولا" التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب والتي أثارت نزاعا تجاريا بين أكبر اقتصادين في العالم بما في ذلك تبادل فرض تعريفات جمركية على سلع تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات .