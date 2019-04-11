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مجموعة الاعتماد اللبناني توقع على إعلان "مستثمرون من أجل الحوكمة والنزاهة"

11
APRIL
2019
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 أعلنت مجموعة الاعتماد اللبناني ش.م.ل.، خلال مؤتمر صحافي في المقر الرئيسي للمصرف، عن توقيع إعلان "مستثمرون من أجل الحوكمة والنزاهة" (Investors for Governance and Integrity)، مؤكدة بذلك التزام المجموعة بأعلى معايير الإدارة الرشيدة والنزاهة في ممارسة الأعمال.

وقد حضر حفل التوقيع كلّ من الدكتور جوزيف طربيه، رئيس مجلس إدارة ومدير عام مجموعة الاعتماد اللبناني، والسّيد ياسر عكاوي، رئيس مجلس إدارة "Capital Concept"، إلى جانب شخصيات ومدراء تنفيذيين من المجموعة و من مؤسسات مالية وتجارية لبنانية وعالمية مرموقة وحشد من وسائل الإعلام.

بتوقيعها على إعلان "مستثمرون من أجل الحوكمة والنزاهة" (Investors for Governance and Integrity)، تلتزم مجموعة الاعتماد اللبناني بالسعي الدائم للحفاظ على الممارسات الفضلى للإدارة الرشيدة وتحسينها بشكل مستمر، وذلك بهدف التخفيف من المخاطر المالية وحماية حقوق المساهمين والمودعين كما باقي الأطراف ذات الصلة داخلياً وخارجياً. وقد صرح الدكتور جوزيف طربيه "أن الممارسات الفاعلة للإدارة الرشيدة تعد عاملاً اساسياً في كسب وترسيخ ثقة المستثمرين والمودعين بالنظام المصرفي، والتي تكتسب بدورها أهمية كبرى لتحقيق الاداء الأمثل للقطاعين المصرفي والاقتصادي بشكل عام".

أما السيد عكاوي من جهته فأوضح "أن البيئة المالية تحكمها ظروف متغيرة باستمرار، فأصبح من الصعب تجاهل مطالب المستثمرين لتطبيق معايير حوكمة صارمة. إن الموقعين على إعلان "مستثمرون من أجل الحوكمة والنزاهة" يجسدون هذا المطلب الجديد لتوفير الشفافية، كما ان التزام المصارف بمعايير الادارة الرشيدة يمثل ضمانة للمستثمرين الحاليين و المستقبليين، ويساهم في تطوير القطاع المصرفي و ترويج لبنان كمقصد استثمار آمن للجهات الدولية".

يشكل إعلان "مستثمرون من أجل الحوكمة والنزاهة" (Investors for Governance and Integrity) منبراً يجمع المستثمرين والشركات التي تدرك أهمية تطبيق معايير الإدارة الرشيدة في المؤسسات بهدف تقليص المخاطر المالية. بانضمامها إلى هذا الإعلان، تعلن مجموعة الاعتماد اللبناني التزامها بالسعي الدائم للحفاظ على الممارسات الفضلى للإدارة الرشيدة وتحسينها بشكل مستمر.

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