الميزانية الأميركية تسجل عجزا بـ147 مليار دولار

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قالت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إن الحكومة الاتحادية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 147 مليار دولار في مارس الماضي.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 180 مليار دولار.

وقالت وزارة الخزانة إن الإنفاق الاتحادي في مارس بلغ 376 مليار دولار، بانخفاض قدره 10 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين زادت الإيرادات 9 في المئة إلى 229 مليار دولار.

وبلغ مجمل العجز في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 691 مليار دولار مقارنة مع 600 مليار دولار في الفترة المماثلة قبل عام.

يذكر أن السنة المالية تبدأ في الولايات المتحدة مع أول أكتوبر.