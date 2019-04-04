كل ما تريد معرفته عن سلسلة Huawei P30 التي ستغيّر قواعد التصوير في الهواتف!

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إبتكارٌ جديد لهواوي يُضاف على لائحة إبداعاتها اللامتناهية، وهي سلسلة Huawei P30 التي شغلت قطاع الهواتف الذكية في الآونة الأخيرة. وذلك أن فكرة تغيير سلسلة هواتف ذكية قواعد التصوير في هذا النوع من الأجهزة، أشعلت الحماسة عند الجميع لاكتشاف مميزاتها، خصوصاً بعد الحديث عن تحقيق Huawei P30 Pro نتيجة قياسية غير مسبوقة في اختبار DxOMark بلغت 112. فما رأيكم بجولة حول أبرز خصائص الهواتف الثلاثة من هذه السلسلة: Huawei P30 Pro، Huawei P30، وHuawei P30 Lite.

كما هو معروف، تتميز سلسلة P في كل نسخاتها بتقنيات التصوير المبتكرة. لكن ما حبس الأنفاس في النسخة الأخيرة منها هو تزويد كاميرات Huawei P30 Pro بتقنيات تنافس الكاميرات المحترفة. فكاميرته الرباعية الجديدة من لايكا تشمل كاميرا رئيسة بدقة 40 ميجابكسل تتضمن حساس سوبر سبكتروم، وكاميرا واسعة زاوية التصوير جداً بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا للصور البعيدة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا «تي أو إف» من هواوي. ويضاف إلى كل ذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي الرائعة بمستوى جديد تماماً.كما زوّدت هواوي هاتف P30 Pro بتقنية التقريب القوية تيليسكوب (Telescope)، وإمكانية التكبير بدقة عالية تصل إلى 5 مرات من التكبير البصري و10 مرات من التكبير الهجين و50 مرة من التكبير الرقمي.

أما الوضوح الذي تقدمه كاميرا P30 Pro Huawei في الضوء الخافت فهو لا متناهي، وذلك بفضل ميزة التصوير الليلية Night Vision التي تسمح لك بالتقاط الصور التي كان يصعب التقاطها مسبقاً بالإضاءة المنخفضة، ولأول مرة الفيديو أيضاً وبوضوح تام. ولا تنحصر مميزات الكاميرا بما ذكر، بل أنها تسمح لك بالتقاط صور أجمل للأشخاص حتى عند وجود ضوء قوي في الخلفية بفضل البوكيه والتي تمكنك من التقاط أدق التفاصيل.

وتتكامل هذه المميزات مع ضخامة الشاشة التي تصل الى 6.47 إنش، مضفيةً وضوحاً أكبر على المحتوى المعروض. ليبهرك بعد ذلك الأداء الذي يمكن التأكيد على أنه منقطع النظير بفضل معالج كيرين 980. ولم تنسَ هواوي تزويد الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 4200 ميلّي أمبير، التي يمكنك شحنها من 0 الى 70 % خلال 30 دقيقة فقط، وذلك بالإعتماد على شاحن هواوي سوبر تشارج بقدرة 40 واط.

وفي حال اعتقدت أن هواوي تهتم للأداء غافلةً التصميم، فأنت لم تتعمق بعد في سياسة العملاق الصيني. فللتصميم أهمية متساوية مع الأداء في أجندة الشركة خصوصاً عند الحديث عن سلسلة P. ولهذا الهدف سيتوفر الهاتف بألوان الكريستالي اللامع، أوروا، شروق الشمس العنبري، والأسود.

ننتقل لـ Huawei P30الذي لا يقل أهمية عن نسخة الـPro، إذا إن ما يميزه يشكّل تفاصيلاً في لائحة خصائصه. فالفارق الأساسي بين الهاتفين يكمن في الكاميرا، إذ أن الأخير مزوّد بثلاث كاميرات من ’لايكا‘؛ حيث يتضمن كاميرا مع مستشعر للألوان الأساسية (RGB) بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 16 ميجابكسل مع عدسة ’لايكا‘ ذات زاوية التصوير فائقة العرض، وكاميرا للتصوير البعيد بدقة 8 ميجابكسل، إضافة الى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور سيلفي خارقة. ويتوفر الهاتف بألوان الكريستالي اللامع، أسود الفجر، الأبيض اللؤلؤي، والأسود.

وعن بطاريته، فيمكن شحنها بطريقة فائقة بالاعتماد على شاحن هواوي سوبر تشارج باستطاعة 22.5 واط، والذي يستطيع شحن البطارية القوية طويلة العمر بقدرة 3650 ميلي واط.

وللمستهلكين الذين يهدفون للحصول على تجربة احترافية مشابهة، وإنما بإمكاناتٍ مادية مختلفة، تقدم لكم هواوي الـP30 Lite. ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي سوبر ستار 32 ميجابكسل تعمل مع تأثيرات التجميل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وعلى خلفية الجهاز، تتمركز كاميرا ثلاثية مع مدعمة بقدرات الذكاء الاصطناعي، وتتألف من كاميرا رئيسية بدقّة 24 ميجابكسل مع عدسة تصوير واسع وفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا بدقّة 8 ميجابكسل لزاوية التصوير الواسع للغاية وعدسة 2 ميجابكسل. ويتكوّن هذا الهاتف من واجهة التشغيل EMUI 9.0.1 ويقدم 4 جيجابايت رام و128 جيجابايت ذاكرة داخلية نحو هدف تقديم أفضل تجارب الاستخدام. ويتميز هذا الهاتف بشاشة عرض Dewdrop قياس 6.15 بوصة وتحقق معدل شاشة إلى هيكل يبلغ 84.1 في المئة.

وكعادتها، تقدم هواوي لمستخدميها باقة من الهدايا المميزة عند طلب أجهزتها مسبقاً. وفي هذا الإطار، سيتوفر كل من جهازَي Huawei P30 Pro مع رزمة خاصّة تتضمن ساعة HUAWEI Watch GT 2019 وشاحن هواوي اللاسلكي بقدرة 15 واط عند طلبه مسبقاً من 2 حتى 10 نيسان، و Huawei P30 مع ساعة HUAWEI Watch GT 2019 وشاحن هواوي السريع للسيارة بقدرة 40 واط عند طلبه في التواريخ نفسها.

أما جهاز Huawei P30 Lite فسيتوفّر للطلب المسبق من 2 حتى 13 نيسان وستتضمن الحزمة بنك للطاقة من هواوي وselfie tripod stick.

إذاً سلسلة جديدة تطل بها هواوي على مستخدميها لتؤكد أن لا حدود لابتكاراتها... فكن أول من يحصل عليها وعش تجربة تقنية لا تضاهى.