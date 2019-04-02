الليرة التركية تضعف بعد وقف الولايات المتحدة تسليم معدات إف-35

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اسطنبول (رويترز) - ضعفت الليرة التركية أكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار في المعاملات المبكرة يوم الثلاثاء بعد أن أوقفت الولايات المتحدة تسليم معدات مرتبطة بالمقاتلة إف-35 إلى تركيا.

وفي الساعة 0519 بتوقيت جرينتش، كانت الليرة عند 5.5550 أمام العملة الأمريكية، مقارنة مع إغلاق يوم الاثنين البالغ 5.4913.

تعاني الليرة من تقلبات وسط حالة من الضبابية في أعقاب انتخابات المحليات في تركيا، لتضعف 2.5 بالمئة يوم الاثنين إلى 5.7 للدولار قبل أن تعوض خسائرها لاحقا.

وفي اسطنبول، أعلن كل من حزب الشعب الجمهوري المعارض وحزب الرئيس رجب طيب أردوغان العدالة والتنمية الفوز في انتخابات رئيس البلدية. وفي وقت لاحق، قال كل من مرشحي الحزبين إن أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب متقدم بنحو 25 ألف صوت.

والخلاف بشأن الطائرة إف-35 هو الأحدث في سلسلة نزاعات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا، تتصدرها المطالب التركية بأن تسلم الولايات المتحدة الداعية الإسلامي فتح الله كولن، وخلافات بشأن سياسة الشرق الأوسط والحرب في سوريا والعقوبات على إيران.

كانت مصادر قالت لرويترز يوم الاثنين إن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم الأتراك أنهم لن يتسلموا المزيد من شحنات معدات إف-35 الضرورية للاستعداد لوصول المقاتلة الشبح.

تأتي تلك الخطوة من جانب واشنطن وسط مخاوف لدى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي بأن رادار منظومة صواريخ إس-400 الروسية التي تصر تركيا على شرائها سيكتسب القدرة على رصد وتتبع الطائرة إف-35، مما سينال من قدرتها على مراوغة الأسلحة الروسية.