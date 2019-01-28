ماكرون "قلق" من ظروف احتجاز غصن في اليابان

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أبدى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، قلقه من الظروف التي يواجهها كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة رينو داخل محبسه في اليابان.

وقال ماكرون للصحفيين، خلال زيارته إلى مصر "رأيت أن الاحتجاز كان طويلا للغاية، وظروف الاحتجاز قاسية. قلت ذلك لرئيس الوزراء آبي في مناسبات عدة".

وعلى الرغم من قلقه على ظروف احتجاز غصن، أوضح الرئيس الفرنسي أن الأزمة المحيطة بغصن لا تشكل خطرا على تحالف صناعة السيارات بين رينو ونيسان.

واستقال رجل الأعمال اللبناني الأصل (يحمل الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية كذلك) من رئاسة شركة رينو الأسبوع الماضي.

ولا يزال غصن رهن الحبس في أعقاب اعتقاله في اليابان في نوفمبر، واتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

وتتّهم النيابة في اليابان غصن بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي في بيانات رسمية قدمها للمساهمين بين عامي 2010 و2018. ونقل خسائر استثمارات مالية شخصية إلى دفاتر نيسان بشكل مؤقت. وينفي غصن الاتهامات.