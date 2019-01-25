روسيا تتصدر قائمة مصدري النفط للصين في 2018

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أظهرت بيانات جمارك، الجمعة، أن روسيا تصدرت قائمة مصدري النفط الخام للصين في ديسمبر، لتعزز موقعها في الصدارة لعام 2018 بالكامل، وذلك للعام الثالث على التوالي.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك، فإن حجم الواردات الصينية من روسيا بلغ 7.04 مليون طن، أو ما يعادل 1.658 مليون برميل يوميا، في ديسمبر، ويزيد هذا 40 بالمئة عن واردات العام الماضي التي بلغ حجمها 5.03 مليون طن.

وللعام بالكامل، ارتفعت واردات النفط القادمة من روسيا إلى 71.49 مليون طن، أو ما يعادل 1.43 مليون برميل يوميا، بزيادة نسبتها 19.7 بالمئة عن 59.7 مليون طن في 2017.

وجاءت السعودية في المركز الثاني، إذ صدرت 6.97 مليون طن للصين في ديسمبر، أو ما يعادل 1.64 مليون برميل نفط يوميا، بزيادة 48 بالمئة عن 4.71 مليون طن قبل عام.