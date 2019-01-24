كارلوس غصن استقال من رينو ليل‭ ‬الأربعاء

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بلغ وزير المالية الفرنسي برونو لومير تلفزيون بلومبرج في مقابلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن كارلوس غصن قد استقال من شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو.

وقال لومير ”كارلوس غصن استقال للتو الليلة الماضية.“

يجتمع مجلس إدارة رينو يوم الخميس لاستبدال غصن، في خطوة قد تساعد في تخفيف التوترات مع شريك التحالف نيسان بعد إلقاء القبض على غصن في اليابان بدعوى ارتكاب مخالفات مالية.

يبدأ الاجتماع في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش وسيدرس مقترح تعيين رئيس ميشيلان المنصرف جون-دومينيك سينار رئيسا لمجلس الإدارة وترقية تييري بولور نائب غصن لمنصب الرئيس التنفيذي، حسبما قالته ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز.