"طيران الإمارات" تعدل قائمة وزن الحقائب.. وهذه التفاصيل

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أعلنت شركة طيران الإمارات أنها أدخلت تعديلات طفيفة على وزن الأمتعة المجاني المسموح به في الدرجة السياحية. وأوضحت أن تلك التعديلات تسري على الحجز اعتباراً من 4 فبراير 2019.

وأكد متحدث باسم طيران الإمارات في بيان، تلقت "العربية.نت" نسخة منه، الاثنين، أن الشركة أدخلت تلك التعديلات اعتماداً على ملاحظات العملاء ومقترحاتهم، وأنها ستسري على الحجوزات التي يتم إنجازها اعتباراً من 4 فبراير/شباط 2019.

كما أوضح أنها ستوفر للعملاء مرونة أكبر لاختيار الفئة السعرية والخدمات التي تلبي متطلباتهم عند السفر.

ويستفيد الركاب في الدرجة السياحية، بحسب الفئة السعرية المختارة، من وزن أمتعة مجاني يصل إلى 35 كيلوغراماً (أو قطعتين من الأمتعة وزن كل منهما 23 كيلوغراماً على الخطوط التي تعتمد القطعة).