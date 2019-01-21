living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اللحوم البرازيلية.. كيف تؤثر على نقل السفارة إلى القدس؟

21
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عكست تصريحات مسؤولة برازيلية مخاوف الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب حديثا جايير بولسونارو، من إمكانية تأثير خططه لنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس، على تجارة اللحوم "الحلال".
 
ووسط مخاوف من رد فعل تجاري من جانب دول عربية وإسلامية، قالت وزيرة الزراعة البرازيلية تيريزا كريستينا دياز، الأحد، إن بلادها ستظل مصدرا عالميا "قويا للحوم الحلال"، في حال قرر الرئيس نقل السفارة إلى القدس.
 
وقالت دياز في مقابلة لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، البريطانية: "الأسواق الإسلامية مهمة، ونحن بحاجة إلى فتح المزيد منها في آسيا حيث يوجد العديد من الدول التي نهتم بها، إندونيسيا واحدة منها ويعيش فيها 200 مليون شخص. نحن أصدقاء".
 
 
وربطت الصحيفة بين تصريحات دياز والوعد الانتخابي الذي أطلقه بولسونارو خلال حملته، بنقل السفارة البرازيلية في إسرائيل إلى مدينة القدس، أسوة بالولايات المتحدة.
 
وكان منتجو اللحوم المحلية البرازيلية وجماعات ضغط داخلية، حذروا من أن تهدد خطة الرئيس لنقل السفارة إلى القدس، سوق تصدير اللحم الحلال المربح إلى البلاد العربية والإسلامية، التي قد تغضب من الخطة وربما تتخذ قرارا بمقاطعة اللحوم البرازيلية.
 
وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن حجم التجارة الغذائية بين البرازيل، أكبر مصدر للحوم الحلال في العالم، والدول العربية يقدر بنحو 5 مليارات دولار عام 2018، رغم ركود استمر لمدة عام بسبب فضيحة تتعلق بسلامة الغذاء وإضراب سائقي الشاحنات.
 
أخبار ذات صلة
 الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
مادورو يهاجم "هتلر العصر الحديث"
وأعربت السلطات البرازيلية عن تخوفها من أن تكون الصادرات البرازيلية مستهدفة بمقاطعة، وقال بيدرو بارنته، وهو رئيس شركة كبرى لتصنيع الأغذية، للصحفيين في نوفمبر 2018، إن التداعيات المحتملة لنقل السفارة على التجارة مع البلدان العربية "مصدر قلق".
 
وقال بارنته حسبما نقلت "رويترز": "لدينا تجارة مهمة للغاية مع الأسواق العربية واللحوم الحلال. نحن واثقون من أنه عندما تنضم الأطراف ذات الصلة مثل أصحاب المزارع وتجار اللحوم والوزارات الأجنبية فإننا سنصل بالتأكيد إلى الحل الأفضل".
 
وكان الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف قال، خلال مقابلة تلفزيونية في الرابع من يناير الجاري، إن الشعب الإسرائيلي هو من يحدد ما عاصمة إسرائيل.
 
وأضاف بولسونارو أن دولا "متطرفة" ستعترض على احتمال نقل البرازيل سفارتها في إسرائيل للقدس، لكن دولا أخرى "لن تفعل".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout